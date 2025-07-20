الأحد 20 يوليو 2025
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حوادث

إخماد حريق مخلفات بجوار محطة مترو كلية الزراعة (صور)

حريق مخلفات بجوار
حريق مخلفات بجوار محطة مترو كلية الزراعة

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية فى إخماد حريق نشب فى مخلفات بجوار محطة مترو كلية الزراعة، دون وقوع أى إصابات.


حريق مخلفات بجوار محطة مترو كلية الزراعة

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في مخلفات بجوار محطة مترو كلية الزراعة وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

حريق مخلفات بجوار محطة مترو كلية الزراعة
حريق مخلفات بجوار محطة مترو كلية الزراعة
حريق مخلفات بجوار محطة مترو كلية الزراعة
حريق مخلفات بجوار محطة مترو كلية الزراعة
حريق مخلفات بجوار محطة مترو كلية الزراعة
حريق مخلفات بجوار محطة مترو كلية الزراعة

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، ويقوم رجال الإطفاء بعمليات التبريد.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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