حسام حبيب يجري بعض الفحوصات الطبية على قدمه بعد وصوله إلى القاهرة

وصل الفنان حسام حبيب إلى القاهرة قادمًا من جدة، بعدما أحيا حفلا غنائيًا هناك، وتعرض لكسر بقدمه أثناء البروفات النهائية للحفل.

وكشف حسام حبيب في تصريح لـ"فيتو" أنه فور وصوله القاهرة أجرى بعض الفحوصات الطبية على قدمه للاطمئنان على حالته الصحية، خاصة أنه قد أصيب بثلاثة كسور بمنطقة “كاحل القدم”.

وأضاف حبيب أنه سوف يقضي فترة من الراحة خلال الأيام القادمة لحين تحسن حالته والسماح له بممارسته حياته بشكل طبيعي.

وكان قد كشف الفنان حسام حبيب تفاصيل إصابته بكسر في القدم قبل إحيائه لـ حفل غنائي بمدينة جدة، حيث أكد في تصريحات خاصة لفيتو، أنه كان يجري البروفات النهائية قبل انطلاق الحفل بساعات، بصحبة فرقته الموسيقية، إلا أنه قفز من أعلى المسرح، ظنًا منه أنه ليس مرتفعًا.

وأضاف حبيب أنه قيامه إصابته بلحظات حذره البعض من فعل ذلك، إلا أنه قرر القفز ليفاجأ أن أرتفاع المسرح كبيرًا للغاية وهذا ما أدى إلى إصابته بكسر بكاحل القدم اليمنى.





وتابع حسام أنه رفض الاعتذار عن الحفل وقرر أن يلتقى بالجمهور رغم حالته الصحية، كما أنه حاول التفاعل مع الجمهور على المسرح حتى لا يشعر بالتقصير اتجاه الحضور.

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