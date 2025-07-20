جامعة المنصورة تطلق مؤتمرًا دوليًا حول الذكاء الاصطناعي وأبعاده المستقبلية

افتتح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لكلية الآداب بعنوان: "الذكاء الاصطناعي... أُسسه المنطقية وأبعاده المستقبلية"، بحضور فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

يُعقد المؤتمر بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين من مصر والدول العربية، ويضم أكثر من 80 ورقة بحثية، تتناول أسس الذكاء الاصطناعي المنطقية وأبعاده من زوايا فلسفية، ومنطقية، ودينية، وإنسانية.

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور كل من: الدكتور محمود الجعيدي، عميد كلية الآداب ورئيس المؤتمر، والدكتور مسعد سلامة، وكيل الكلية للدراسات العليا ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور عادل عوض، رئيس قسم الفلسفة والمنطق ومقرر المؤتمر، والدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، إلى جانب عمداء الكليات الحاليين والسابقين، ووكلاء الكليات، ورؤساء الأقسام، ونخبة من كبار المفكرين والعلماء وأساتذة الفلسفة والمنطق في مصر والعديد من الدول العربية، بالإضافة إلى لفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب من مختلف الجامعات المصرية.

الإسلام رفع من شأن العقل وجعله مناطًا للتكليف، وأساسًا للتكريم

وخلال كلمته، قال فضيلة المفتي الدكتور نظير عياد إن الإسلام رفع من شأن العقل وجعله مناطًا للتكليف، وأساسًا للتكريم، وأن الشرع لا يتصادم مع العقل السليم، بل ينيره ويهديه، مشيرًا إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي بُنيت على المنطق الرياضي، والتعلم الإحصائي، وهي أدوات تجسد العقل الإنساني في أدق صوره، وتنتج أنظمة قادرة على التعلم والفهم والتحليل والتشخيص.

وأشار إلى أن الحديث عن الذكاء الاصطناعي لا يمكن فصله عن استشراف المستقبل من جهتين: الجهة الأولى تتمثل في الأمل في نفع البشرية، مشيرًا إلى أن ما يمكن أن تقدمه هذه التقنيات من تحسينات للحياة أمر لا يُستهان به، والجهة الثانية تكمن في الحذر من التهديدات والتحديات التي تنشأ عنه؛ فالذكاء الاصطناعي - رغم مزاياه - يحمل بين طياته تهديدات أخلاقية ومعرفية عميقة، إذ تصبح قرارات الآلة انعكاسًا لانحرافات الإنسان في مجالات شتى.

التهديدات تتجلى في أبشع صورها حين يُستخدم الذكاء الاصطناعي في القتل مثل الحرب في غزه

وشدَّد فضيلة المفتي على أن هذه التهديدات تتجلى في أبشع صورها حين يُستخدم الذكاء الاصطناعي في القتل، كما في العدوان على غزة، حيث استُخدمت التقنية في تحليل الصور والتنبؤ بالحركات واستهداف الأحياء السكنية بدقة، ما أدَّى إلى وقوع آلاف الضحايا. وهنا تبرز الحاجة إلى ميثاق أخلاقي وإنساني عالمي ينظّم استخدامات الذكاء الاصطناعي، لا من منطلق السوق والربح، بل من منطلق العدل والرحمة وصيانة الكرامة الإنسانية، مبينًا أن الإسلام رسم طريقًا وسطًا في التعامل مع هذه التقنيات، يوازن بين الاحتفاء بالعقل وضبطه بالوحي، وأن الذكاء الاصطناعي لا يُحكم عليه بذاته، بل بمآلات استخدامه، في الخير أو في الشر.

صياغة ميثاق أخلاقي عالمي مستند إلى القيم الإنسانية

ودعا فضيلة مفتي الجمهورية إلى صياغة ميثاق أخلاقي عالمي مستند إلى القيم الإنسانية ومقاصد الشريعة، وتعزيز البرامج لتحصين الأجيال القادمة من الانبهار الأعمى بهذه التقنية، من خلال تنشئة تربوية ودينية تُعلِّمهم أن التقنية وسيلة، لا غاية. كما دعا فضيلته إلى ضرورة الموازنة بين العقل والنقل، موضحًا أن دار الإفتاء المصرية، ممثلة في الأمانة العامة، تتعامل مع واقع الذكاء الاصطناعي بوعي علمي رصين ومسؤولية شرعية، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء ستعقد مؤتمرها العالمي العاشر بعنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، يومي 12 و13 أغسطس 2025، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتأصيل دَور المفتي المعاصر في التعامل مع النصوص والواقع المتغير.

الذكاء الاصطناعي لا يمكنه الاستقلال بصناعة الفتوى

وفي ختام كلمته، أكد مفتي الجمهورية أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه الاستقلال بصناعة الفتوى؛ لأنه يفتقد مَلَكة الفقه وروح المقاصد، داعيًا الشباب إلى التمييز بين أدوات المعرفة وأدوات الإفتاء؛ فبرامج الذكاء قد تنتج فتاوى غير صحيحة تؤدي إلى فوضى فكرية. كما أشار إلى أن دار الإفتاء تستقبل الأفكار الإبداعية لتطوير الخطاب الإفتائي بما يناسب تحولات المجتمع.

وفي كلمته، ثمّن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، مشاركة فضيلة مفتي الجمهورية وضيوف المؤتمر من المفكرين والأكاديميين، مؤكدًا أن كلمة فضيلة المفتي قد لخّصت برؤية علمية وأخلاقية عميقة جوهر المؤتمر، الذي يربط بين الفلسفة والذكاء الاصطناعي، ويوظف البُعد الإنساني لضبط التطور التكنولوجي؛ حيث لا يمكن فصل التقدم التكنولوجي عن الأسس الإنسانية والأخلاقية التي يجب أن تضبطه.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن علم الفلسفة والمنطق يمثل أحد الأعمدة الأساسية في بناء الشخصية المتكاملة، وأن من الضروري تعزيز التكامل بين العلوم الإنسانية والتكنولوجية بما يسهم في تشكيل وعي قادر على التعامل الرشيد مع أدوات الذكاء الاصطناعي.

كما أشار إلى أهمية وجود توصيات علمية ومؤسسية تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، وعلى رأسها الطب والتعليم والقانون، داعيًا إلى تكوين فرق عمل من خبراء في جميع التخصصات لوضع إطار متكامل للاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنية.

ودعا إلى إعداد آليات متخصصة، من خلال فرق عمل من الخبراء في مختلف التخصصات، لصياغة أطر منهجية تضمن توجيه استخدام الذكاء الاصطناعي بما يخدم الإنسان، ولا يهدد القيم أو الخصوصية أو العدالة.

العلاقة الوثيقة بين العلوم الإنسانية والذكاء الاصطناعي

وأكد الدكتور محمود الجعيدي أن عنوان المؤتمر يعكس العلاقة الوثيقة بين العلوم الإنسانية والذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن المنطق هو أحد الأعمدة الأساسية التي بُني عليها علم البرمجة، وأن الذكاء الاصطناعي يمثل امتدادًا لقدرات الإنسان في التعلم والتفكير والاستنتاج.

وأضاف أن التقدم في أبحاث الذكاء الاصطناعي مكَّن هذه التقنية من أداء مهام معقدة ومتنوعة، وأن من الضروري دمجها بشكل واعٍ في مناهج التعليم والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور مسعد سلامة أن المؤتمر يتناول العلاقة المتوازنة بين الذكاء الاصطناعي والعلوم الإنسانية في ضوء رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن محاور المؤتمر تناولت تحديث مناهج الدراسات العليا، ودور الذكاء الاصطناعي في توجيه البحوث العلمية والاجتماعية بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

وأكد الدكتور عادل عوض أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن فصله عن المنطق، وأن بناء أي نظام ذكي يتطلب بيئة منطقية تحكم تصرفاته وتوجّه آلياته. وأوضح أن المنطق هو العمود الفقري للذكاء الاصطناعي، وأن العلاقة بينهما تعود إلى بدايات نشأة الآلة الحاسبة مع الفيلسوف بليز باسكال، مشيرًا إلى أن التفكير المنطقي واتخاذ القرار من أبرز المهارات المطلوبة لعصر ما بعد الثورة الرقمية.

وأعرب المفكر اللبناني الدكتور محمود حيدر عن سعادته بالتواجد في مصر، أرض المعرفة والعقيدة، معتبرًا أن هذا المؤتمر يمثل بوابة جديدة لطرح إشكاليات الذكاء الاصطناعي من منظور عقلاني وفلسفي. ولفت إلى أن العلاقة بين العلم والوحي، وبين الإنسان وما يصنعه، تتطلب منا مساءلة منطق الذكاء الاصطناعي نفسه، الذي لم يَعُد حبيس الرياضيات، بل أصبح يلامس حدود الفهم الإنساني.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، كرّم الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، ضيف شرف المؤتمر فضيلة الدكتور نظير محمد عياد – مفتي الجمهورية، تقديرًا لإسهاماته الفكرية ورؤيته المستنيرة. كما تم تكريم عدد من الرموز الفكرية والأكاديمية، من بينهم: الدكتور ماهر عبد القادر، أستاذ تاريخ وفلسفة العلوم بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والدكتورة يمنى طريف الخولي، أستاذ فلسفة العلوم ومناهج البحث بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور إبراهيم ياسين، مؤسس ورئيس قسم الفلسفة الأسبق بكلية الآداب جامعة المنصورة، وذلك تقديرًا لإسهاماتهم العلمية المؤثرة في مجالات الفلسفة والمنطق وعلوم الإنسان.

وعقب الجلسة، أعلن رئيس الجامعة انطلاق الفعاليات العلمية للمؤتمر، والتي تُعقد على مدار يومين بمشاركة باحثين من مصر وتسع دول عربية، تشمل: العراق، الجزائر، ليبيا، لبنان، الأردن، اليمن، السعودية، الكويت، والإمارات. ويناقش المؤتمر أكثر من 80 ورقة بحثية تتناول الذكاء الاصطناعي من منطلقات منطقية، وفلسفية، وإنسانية، ودينية، وتسعى إلى بلورة رؤية منهجية للتعامل مع التحولات الرقمية في ضوء القيم والمقاصد. كما يناقش التحديات الفكرية والأخلاقية للتقنية الحديثة، ويؤكد على أهمية صياغة ميثاق أخلاقي عالمي، وتعزيز دور العلوم الفلسفية في ضبط مسارات التطور الرقمي، إلى جانب إعلان التوصيات العلمية.

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