رئيس جامعة المنصورة يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجامعة ودار الإفتاء المصرية في المجالات العلمية والتوعوية والثقافية. وحضر اللقاء الدكتور محمود الجعيدي، عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور شريف خاطر عن بالغ سعادته بزيارة فضيلة مفتي الجمهورية، مؤكدًا أن الجامعة تعتز بهذا اللقاء الذي يُجسِّد عمق الشراكة بين الجامعة والمؤسسات الدينية الوطنية، وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية.

نشر الوعي الصحيح، وبناء منظومة فكرية متزنة

وأشار إلى أن جامعة المنصورة تفخر بالتعاون مع دار الإفتاء، وتتطلع إلى تطوير هذه الشراكة من خلال تنظيم عدد من الأنشطة المشتركة التي تستهدف طلاب الجامعة، بما يُسهم في نشر الوعي الصحيح، وبناء منظومة فكرية متزنة، ومواجهة مظاهر الانحراف الفكري والسلوكي.



كما أشاد بالدور المهم الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الفكر الوسطي، وتحصين الشباب من التيارات المتطرفة، وتعزيز ثقافة التعايش وقَبول الآخر، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية والإنسانية في نفوس الأجيال الجديدة.

كما أكد أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها دعم بناء الوعي الوطني والفكري لدى طلابها، وتحرص على تنمية قدراتهم في التمييز بين الخطاب الديني الرشيد والدعوات المغرضة التي تستهدف عقول الشباب.

وأشار رئيس جامعة المنصورة إلى أن التعاون مع دار الإفتاء المصرية يُعد خطوة مهمة لتعزيز هذا التوجه، لما تمثله الدار من مرجعية دينية وسطية تُسهم بجهد واضح في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ قيم الانتماء والتسامح.

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