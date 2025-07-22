الثلاثاء 22 يوليو 2025
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تنسيق الجامعات 2025.. الكليات المتاحة لطلاب شعبتي علوم ورياضة

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
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تنسيق الجامعات 2025.. يترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، خلال ساعات، عقب اعتماد وزير التربية والتعليم.

وبدأ طلاب الثانوية العامة، في البحث عن الكليات المتاحة للشعب علمي علوم ورياضة وأدبي، بمختلف الجامعات المصرية، لتحديد التخصص المناسب لكل منهم.

وتستعرض بوابة فيتو الكليات المتاحة لطلاب شعبة علمي علوم، وعلمي رياضة في هذا التقرير.

 

أولا: الكليات المتاحة لطلاب شعبة علمي علوم

هناك مجموعة من الكليات التي لا تقبل سوى طلاب شعبة علمي علوم بالثانوية العامة وهي كالتالي:
 كلية الطب

كلية طب الأسنان

كلية الصيدلة

كلية العلاج الطبيعى

كلية الملاحة وعلوم الفضاء ببنى سويف

 كلية العلوم الصحية التطبيقية

 كلية الطب البيطرى

 كلية التمريض

كلية حاسبات ومعلومات ( بايو ميديكال أو بآيونفورمآتيكس )

 كلية العلوم

 كلية تجاره إنجلش

 كلية الإقتصاد والعلوم السياسية

 كلية الإعلام

 كلية الألسن

 كلية العلوم الصحية التطبيقية

 كلية الفنون الجميلة

 كلية الفنون التطبيقية

كليات التربية والتربية النوعية

 كلية علوم البترول والتعدين بمطروح

 كلية حقوق إنجلش

 كلية اللغات والترجمة

 كلية دار العلوم

 كلية الآداب
كلية حقوق

كلية تجارة

كلية رياض الأطفال

كلية الاقتصاد المنزلى

المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا شعبة علوم الحاسوب
كلية التربية الرياضية

كلية السياحة والفنادق

كلية الزراعة

كلية البحرية

كلية الجويه

كلية الحربية

كلية الشرطة.

ثانيا: كليات تقبل طلاب شعبة علمي رياضة

كلية التخطيط العمراني
كلية الهندسة 
كلية الفنون الجميلة (عمارة) 
كلية التكنولوجيا والتعليم 
علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء
كلية هندسة الطاقة
كلية هندسة البترول والتعدين

كلية الآدآب
كلية حقوق

كلية تجارة

كلية رياض الأطفال

كلية الاقتصاد المنزلى

المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا شعبة علوم الحاسوب

كلية التربية الرياضية

كلية السياحة والفنادق

كلية الزراعة

كلية البحرية

كلية الجويه

كلية الحربية

كلية الشرطة.

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