وزير الخزانة الأمريكي: ليس هناك ما يدفع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للاستقالة

قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الثلاثاء، إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ليس بحاجة إلى الاستقالة، لكن بيسنت كرر رغبته في مراجعة عمليات البنك المركزي.

استقالة رئيس الفيدرالي الأمريكي

وبعد يوم من دعوته لشبكة CNBC لإجراء تحقيق في كامل عمليات الاحتياطي الفيدرالي، قال بيسنت إن هذا لا يعني أن على رئيس البنك المركزي التنحي، في المقابل، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في استقالة باول خلال الفترة الأخيرة.

وقال بيسنت، لقناة Fox Business: "أعرف الرئيس باول. لا يوجد ما يدفعه للاستقالة الآن. لقد كان موظفا حكوميا جيدا. تنتهي ولايته في مايو. إذا أراد الاستمرار، فأعتقد أنه ينبغي له ذلك. وإذا أراد المغادرة مبكرا، فأعتقد أنه ينبغي له ذلك".

انتقادات ترامب لرئيس الفيدرالي الأمريكي

ولم تصدر أي مؤشرات من باول على أنه يخطط للتنحي، على الرغم من موجة الانتقادات من إدارة ترامب.

وركّز مسؤولو البيت الأبيض، خلال الفترة الأخيرة، على مشروع تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، والذي تضمّن تجاوزات كبيرة في التكاليف.

وذكر وزير الخزانة أن عملية مراجعة عمليات الاحتياطي الفيدرالي، التي يرغبها، يجب أن تحدث بشكل داخلي من البنك، مع إبقاء السياسة النقدية وتحديد معدلات الفائدة "جانبيًا" وبعيدا عن النفوذ السياسي.

وقال بيسنت: "كل ما فعله الاحتياطي الفدرالي على مر السنين استمر في التوسع والتضخم، وهذا ما يحدث عندما لا يكون هناك رقابة".

وظائف السياسة غير النقدية للفيدرالي

وأضاف أن قيادة باول لمراجعة داخلية ستكون "فرصة حقيقية له هنا، ولإرثه، لتعديل وظائف السياسة غير النقدية للاحتياطي الفيدرالي".

وطالب ترامب الاحتياطي الفدرالي بخفض معدلات الفائدة بشكل كبير، على الرغم من أنّه من المتوقع أن تُبقي لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد معدلات الفائدة، هذه المعدلات على حالها خلال اجتماعها للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق أشار باول ومعظم زملائه في الفيدرالي إلى رغبتهم في الانتظار لمعرفة تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الكثير من الواردات، على التضخم قبل اتخاذ أي خطوات أخرى.

من جانبها، أيدت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، التي ألمحت إلى أنها ستدعم خفض معدل الفائدة في اجتماع هذا الشهر، فكرة استقلالية البنك، لكنها شددت أيضًا على ضرورة المساءلة، وذلك خلال مقابلة مع قناة CNBC اليوم الثلاثاء.

وقالت بومان: "من المهم جدًا، وقد ذكرت ذلك عدة مرات في الماضي، أن نحافظ على استقلاليتنا في السياسة النقدية. ولكننا أيضًا، كجزء من هذه الاستقلالية، نلتزم بالشفافية والمساءلة".

وتتوقع الأسواق بأغلبية كبيرة أن يبقي الفدرالي الأمريكي معدل الفائدة على الاقتراض قصير الأجل ثابتا في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، لكنها تميل إلى احتمال خفضه في شهر سبتمبر، وفقا لبيانات العقود الآجلة لمجموعة CME.

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