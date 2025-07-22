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خارج الحدود

ترامب يعلن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة اليونسكو

اليونسكو،فيتو
اليونسكو،فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من منظمة اليونسكو حسب ما أفادت وكالة «رويترز» الإخبارية.

جدير بالذكر أنه في عام 2017، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» مبررة القرار بما وصفته بـ «التحيز المستمر ضد إسرائيل» داخل المنظمة، إلى جانب دوافع تتعلق بالحاجة لإصلاحات مالية وإدارية داخل اليونسكو.

جاء هذا القرار بعد سنوات من التوتر بين واشنطن والمنظمة، خصوصًا عقب اعتراف اليونسكو بفلسطين كعضو كامل عام 2011، وهو ما أدى آنذاك إلى تجميد التمويل الأمريكي للمنظمة.

واعتبرت إدارة ترامب، أن مواقف اليونسكو «لا تنسجم مع المصالح الأمريكية».

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