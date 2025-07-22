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رياضة

عقد طويل الأمد، جون إدوارد يعقد جلسة حاسمة مع محمد السيد خلال أيام

محمد السيد
محمد السيد

أكد مصدر داخل الزمالك أن جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، يعقد جلسة خلال الأيام القادمة مع محمد السيد لاعب الفريق.

محمد السيد لاعب الزمالك 

وينتهي عقد محمد السيد مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل علما بأن اللاعب يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل على أن ينتقل له بنهاية الموسم.

وأشار المصدر إلى أن جون إدوارد يسعى لعقد جلسة حاسمة مع محمد السيد وإذ واصل رفضه التجديد سيتم تجميد اللاعب.

وأضاف المصدر أن جون إداورد سيقدم عرضا لمحمد سيد طويل الأمد بحيث يستمر لأطول فترة ممكنة في الزمالك خاصة أنه لاعب شاب من مواليد 2005. 

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وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وآدم كايد لمدة 3 مواسم، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

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