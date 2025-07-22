الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدافع الزمالك السابق على رادار الدوري العراقي

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

كشفت تقارير صحفية تونسية عن اقتراب التونسي حمزة المثلوثي، لاعب الزمالك السابق، من الانضمام إلى صفوف فريق الشرطة العراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع “نسمة سبور” التونسي أن إدارة الشرطة دخلت في مفاوضات متقدمة مع المثلوثي خلال الساعات الأخيرة، بهدف التعاقد معه لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل، في ظل سعي النادي العراقي لتعزيز خط دفاعة.

الزمالك يودع حمزة المثلوثي 

ونشر حساب الزمالك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك:"فيه لعيبة بتمشي، وفيه لعيبة بتسيب أثر، 
حمزة المثلوثي، واحد من اللي لعبوا بقلبهم للنادي". 

وتابع: "شكرًا على الإخلاص وعلى كل لحظة كنت فيها زملكاوي من قلبك".

أرقام حمزة المثلوثي مع الزمالك 

وخاض المثلوثي خلال مسيرته مع الزمالك 153 مباراة في مختلف البطولات، بإجمالي 12420 دقيقة لعب، وسجل خلالها 5 أهداف، وصنع 6 أهداف أخرى، مقدما أداء دفاعيا ثابتا ومميزا. 

وخلال تلك الفترة، حصل المثلوثي على 27 بطاقة صفراء، كما توّج مع الزمالك بـ6 بطولات، جاءت كالتالي:

2 دوري مصري ممتاز

2 كأس مصر

1 كأس الكونفدرالية الإفريقية

1 كأس السوبر الإفريقي

خمس سنوات من العطاء والانتماء

وقال المثلوثي في بيان رسمي: “إلى شعب الزمالك العظيم، أكتب كلماتي وأنا أحمل مزيجًا من الحزن والامتنان، بنهاية تجربتي مع نادي الزمالك، النادي الذي كان بيتي ومصدر فخري وسعادتي”. وأضاف: “ارتديت القميص الأبيض بشرف، وشاركت في لحظات لا تُنسى، وحققنا بطولات ستظل في ذاكرتي للأبد”.

رحلة لم تخلُ من التحديات والإصابات

أشار المثلوثي إلى أن رحلته لم تكن سهلة، موضحًا أن الإصابة الأخيرة كانت ضربة مؤلمة لجسده وروحه، لكنها جزء من واقع كرة القدم. وعبّر عن رغبته في الاستمرار مع الفريق، لكن “لكل قصة نهاية، حتى وإن لم تكن كما تمنينا”.

شكر وتقدير لكل من سانده

وجه المثلوثي الشكر إلى إدارة النادي، الجهاز الفني والطبي، وزملائه اللاعبين، مؤكدًا أنهم كانوا سندًا حقيقيًا له. كما خص الجمهور الأبيض برسالة مؤثرة، قائلًا: “أنتم الروح والدافع، لن أنسى أبدًا هتافاتكم ودعمكم”.

ختام مشرف وبوعد بالعودة

أنهى المثلوثي رسالته قائلًا: “أغادر وأنا فخور بكل لحظة قضيتها هنا، وبكل بطولة حققناها معًا… إلى لقاء قريب إن شاء الله”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك حمزة المثلوثي المثلوثي الشرطة العراقي كأس مصر

مواد متعلقة

أوجع قلوب المصريين.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة.. موعد مغادرته المستشفى.. الأهلي يسبق الزمالك في مساندة المعلم.. تفاصيل مكالمة الخطيب من فرنسا.. التوأم يوجه الدعم.. وهذه رسالة شيكابالا

أخبار الزمالك، لبيب يزور حسن شحاتة.. ومحمد السيد ينتظم في التدريبات

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة الصور المتداولة لأوائل الثانوية العامة 2025

القائمة تضم أكثر من 33 طالبا، وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2025

بالاسم ورقم الجلوس، خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس، اللينك والرابط الرسمي

بعد قليل، وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025

يعتمدها الوزير خلال ساعات، الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2025

السيسي يوجه الحكومة بتخفیف الأعباء عن المواطنین

نتيجة الثانوية العامة 2025، التعليم تحسم موعد الإعلان وتكشف التفاصيل الكاملة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المشاهير في المنام وعلاقتها بمساعدة صديق للخروج من أزمة

حكم النجاح بالغش في الثانوية العامة وغيرها

قيادات الأزهر يفتتحون المعرض الفني الرابع للمسابقة العالمية للوافدين "مواهب وقدرات"

المزيد
الجريدة الرسمية