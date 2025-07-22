مسئول إيراني يعلن مقتل 100 رياضي خلال الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على بلاده

أفاد نائب وزير الرياضة الإيراني محمد شيرفين أسبقيان، بمقتل مائة رياضي إيراني نتيجة الهجمات الإسرائيلية على إيران في يونيو الماضي، حسبما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية.



وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس مؤسسة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى في إيران، سعيد أوهادي: إن حصيلة القتلى من الهجوم الإسرائيلي في يونيو ارتفعت إلى 1062 قتيلا، بالإضافة إلى 5800 جريح.



وشنت إسرائيل في 13 يونيو الماضي، عملية عسكرية ضد إيران متهمة إياها بالسعي سرا لامتلاك سلاح نووي، حيث استهدفت الضربات الجوية منشآت نووية وقادة عسكريين وقواعد جوية، ما أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين.

ونفت إيران هذه الاتهامات وردت بالهجوم، فيما نفذت الولايات المتحدة ضربة محدودة على المواقع النووية الإيرانية في 22 يونيو.

وردت طهران بضرب قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، مؤكدة أنها "لا تنوي مزيدا من التصعيد".

ويرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران "أفرغت غضبها" بهجومها على القاعدة القطرية، ما قد يمهد الطريق للسلام في الشرق الأوسط، وأعلن أن إسرائيل وإيران وافقت على وقف إطلاق النار الذي أنهى رسميًا "حرب الـ12 يومًا" في 24 يونيو.



وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران منفتحة على إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، ولكن بشكل غير مباشر في الوقت الراهن.

وقال عراقجي لوسائل إعلام أمريكية: "نحن منفتحون على الحوار، لكنه لن يكون مباشرا في المرحلة الحالية، إذا كانوا يبحثون عن حل يفيد الطرفين، فأنا مستعد للتواصل معهم".

في سياق متصل، نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن عراقجي قوله إن بلاده لم تخسر في المفاوضات مع الولايات المتحدة، بل استفادت منها.

وفي ردّه على سؤال حول ما إذا كان الهجوم الأمريكي سيحدث دون التفاوض، أوضح وزير الخارجية الإيراني أن الخطة الأمريكية كانت تتجه نحو الهجوم، وأن عدم التفاوض كان سيمنحهم شرعية أكبر في الهجوم، مما كان سيرفع التكلفة على إيران.

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