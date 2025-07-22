بنسبة نجاح 98.2٪، صحة الإسكندرية تعلن نتيجة المدارس الثانوية الفنية للتمريض

اعتمدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية نتيجة المدارس الثانوية الفنية للتمريض التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للعام الدراسي الحالي، بإجمالي ٩١٣ طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت ٩٨.٢٪ لصفوف النقل والشهادة (الأول – الثاني – الثالث الثانوي).



وصرّحت الدكتورة شيماء صبري مدير إدارة التدريب والمدارس والبعثات ان نسب النجاح كالتالي الصف الأول: ٩٦.٦٪ من إجمالي ٢٩٢ طالبًا وطالبة والصف الثاني: ٩٧.٦٪ من إجمالي ٢٥٤ طالبًا وطالبة والصف الثالث: ٩٩.٤٪ من إجمالي ٣٦٧ طالبًا وطالبة.

وأشادت الدكتورة غادة ندا بمستوى الأداء التعليمي والتدريبي داخل مدارس التمريض خلال العام الدراسي حيث تعكس هذة النتائج حرص المديرية على دعم التعليم الفني والارتقاء بمستوى خريجي التمريض باعتبارهم أحد الركائز الأساسية في المنظومة الصحية.

تُجدر الإشارة إلى أن عدد مدارس التمريض التابعة للمديرية يبلغ ٨ مدارس، منها ٦ مدارس للبنات ومدرستان للبنين.

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