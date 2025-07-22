مصـرع وإصابة شخصين إثر حادث تصادم بالمنصورة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر حادث تصادم سيارة نقل بموتوسيكل على طريق ميت غمر المنصورة أمام كوبري فيشا اجا.

مصـرع شاب وإصابة آخر إثر حادث سيارة نقل موتوسيكل على طريق ميت غمر المنصورة

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب مصرعه واصيب آخر إثر حادث تصادم سيارة نقل بموتوسيكل على طريق ميت غمر المنصورة أمام كوبري فيشا اجا

نقل الجثة والمصاب بمستشفي أجا

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف الي موثع الحادث وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن وفاة شاب يدعي أنس أ ع عبد ال ال" وأصيب شخص آخر وتم نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى اجا لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.