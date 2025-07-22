الثلاثاء 22 يوليو 2025
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مصـرع وإصابة شخصين إثر حادث تصادم بالمنصورة

نقل جثة شخص، فيتو
نقل جثة شخص، فيتو

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر حادث تصادم سيارة نقل بموتوسيكل على طريق ميت غمر  المنصورة أمام كوبري فيشا اجا.

 مصـرع شاب وإصابة آخر إثر حادث سيارة نقل موتوسيكل على طريق ميت غمر المنصورة 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع  شاب مصرعه  واصيب آخر إثر حادث تصادم سيارة نقل بموتوسيكل على طريق ميت غمر  المنصورة أمام كوبري فيشا اجا

نقل الجثة والمصاب بمستشفي أجا 

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف الي موثع الحادث وبالفحص تبين أن الحادث  أسفر  عن وفاة شاب يدعي أنس أ ع عبد ال ال" وأصيب شخص آخر وتم نقل الجثمان  والمصاب إلى مستشفى اجا لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة 

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات 
 

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