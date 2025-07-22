الثلاثاء 22 يوليو 2025
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محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ خطة مشروعات الطرق (صور)

اجتماع محافظ الدقهلية،
اجتماع محافظ الدقهلية، فيتو

ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة تنفيذ خطة مشروعات رصف وتطوير الطرق الجارية والمزمع تنفيذها بنطاق المحافظة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والفنية المختصة، المهندس الزناتي عبد العظيم مدير مديرية الطرق، والمهندس سامح خيري مدير المشروعات بمديرية الطرق، والمهندسة ريهام أحمد، مدير عام المكتب الفني، ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة.

محافظ الدقهلية يترأس اجتماعًا لمتابعة تنفيذ خطة مشروعات الطرق على مستوى المحافظة

واستعرض محافظ الدقهلية خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لخطة مشروعات الطرق بالمحافظة، والتي تشمل 17 مشروعًا جاري العمل بها حاليًا في مختلف المراكز والمدن، إلى جانب 8 مشروعات جديدة من المخطط البدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وشدد، على ضرورة الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع، وتنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية والهندسية، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي تأخير أو تقصير في معدلات الإنجاز.

ضمان خروج المشروعات بأعلى جودة ممكنة،

وأكد "مرزوق" أهمية المتابعة الميدانية المستمرة من قبل الأجهزة التنفيذية، والتنسيق الكامل بين الجهات المنفذة والرقابية، لضمان خروج المشروعات بأعلى جودة ممكنة، وبما يليق بحجم الجهود التنموية التي تشهدها محافظة الدقهلية في مختلف القطاعات، وكلف الجهات المعنية بإعداد تقارير دورية لمتابعة نسب الإنجاز بكل مشروع، مع إزالة أية معوقات تعوق التنفيذ في حينه، لضمان تداركها بشكل فوري وفعال.

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