بـ 9 جوائز علمية، جامعة المنصورة تتصدر الفائزين بمسابقة النيل للعلوم التكنولوجية لـ 2024

تصدّرت جامعة المنصورة جوائز الدولة في مجالي العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2024، بحصول علمائها على 9 جوائز متنوعة، وفقًا لما أعلنه الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء اجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم (182)، والتي شملت الإعلان عن جوائز النيل، التقديرية، التفوق، التشجيعية في مجالي العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، إلى جانب جوائز الرواد وجوائز المرأة (التقديرية والتشجيعية).

وضمّت قائمة الفائزين من جامعة المنصورة هذا العام نخبة متميزة من العلماء في مختلف التخصصات الأكاديمية والبحثية؛ فقد حصل على جائزة النيل في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة – وهي أرفع الجوائز العلمية في مصر – الدكتور طارق عبد المنعم معين الديسطي، الأستاذ المتفرغ بمركز أمراض الكُلى والمسالك البولية، عن مجمل إسهاماته العلمية الرائدة.

جوائز الدولة التشجيعية

وفي جوائز الدولة التشجيعية، فاز في العلوم الكيميائية الدكتور محمد رمضان أحمد السيد المرسي، الأستاذ المساعد بكلية العلوم. وفي العلوم الزراعية، حصدت الجامعة ثلاث جوائز، فاز بها كل من: الدكتورة جهاد السعيد عبد الجليل أحمد الشبكي، والدكتور محمد عبده محمد حسن رزق، والدكتورة علا علي السيد حبته، الأساتذة المساعدين بكلية الطب البيطري.

جوائز الدولة في العلوم الطبية

أما في العلوم الطبية، فقد فاز كل من الدكتور أحمد رمضان عبد الفتاح الشيخ، والدكتور يحيى يحيى محمد أمين الدياسطي، وهما أستاذان مساعدان بكلية الصيدلة. وفي العلوم الهندسية، نال الدكتور محمود سامي عبد الغفار عزب، المدرس بكلية الهندسة، إحدى الجوائز التشجيعية.

كما حصلت الدكتورة إيمان زهران عبد الحميد أحمد النجار، الأستاذ بكلية الطب البيطري، على جائزة المرأة التقديرية في مجال الزراعة والعلوم الغذائية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، خلال كلمته، أن جوائز الدولة تمثل مناسبة وطنية لتكريم العلماء المتميزين في مختلف التخصصات، تقديرًا، مشددًا على أن تكريم الفائزين هو استحقاق مستحق لدورهم في دعم التحول نحو اقتصاد المعرفة وبناء الجمهورية الجديدة.

كما أكدت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، أن عدد المتقدمين بلغ 391 مرشحًا، مشيرة إلى أن تصدُّر جامعة المنصورة بـ9 جوائز يبرهن على قوة منظومتها البحثية، وفاعلية سياساتها في تعزيز جودة البحث العلمي وتنوع مجالاته.

وتوجّه الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، ببالغ التهنئة إلى علماء الجامعة، معربًا عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الوطني الذي يرسّخ مكانة الجامعة كواحدة من أبرز المؤسسات الأكاديمية والبحثية في مصر والمنطقة، ومؤكدًا أن تصدُّر الجامعة لقائمة الفائزين بجوائز الدولة يعكس رؤية مؤسسية واضحة في دعم البحث العلمي، وتمكين الباحثين، وتوفير بيئة محفّزة للابتكار والإنتاج المعرفي.

التميز لم يكن ليتحقق إلا في ظل مناخ داعم وفرته الدولة

وأضاف رئيس الجامعة إن هذا التميز لم يكن ليتحقق إلا في ظل مناخ داعم وفرته الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما ساعد على تمكين الجامعات من لعب دورها الوطني في بناء مجتمع المعرفة، وتعزيز تنافسية مؤسساتنا على الصعيدين المحلي والدولي.

جوائز الدولة تعد مؤشرًا نوعيًا على فاعلية السياسات البحثية داخل الجامعة

كما أكد أن جوائز الدولة تعد مؤشرًا نوعيًا على فاعلية السياسات البحثية داخل الجامعة، وهي أيضًا رسالة تحفيز للأجيال الجديدة من الباحثين بأن التميز العلمي يجد صداه وتقديره في مؤسسات الدولة، وأن جامعة المنصورة ماضية في احتضان الكفاءات ودعم التميز البحثي في كل التخصصات.

وأكد الدكتور شريف خاطر إن الجوائز التي حصدتها الجامعة هذا العام لم تأتِ بمحض المصادفة، بل كانت ثمرة عمل مؤسسي وجهود متراكمة، واستراتيجية شاملة ترتكز على الاستثمار في العقول، وتفعيل برامج دعم الباحثين، وتحقيق التكامل بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي في خدمة أولويات الدولة والمجتمع.

من جهته، أكد الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن ما حققته جامعة المنصورة هذا العام من تصدُّر لجوائز الدولة يُعد ثمرة استراتيجية بحثية طموحة، تقوم على دعم التخصصات البينية، وتشجيع النشر الدولي، وتوجيه البحث العلمي نحو الأولويات الوطنية، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء قدرات شباب الباحثين، وتعزيز التعاون مع المراكز البحثية محليًا ودوليًا.

إجمالي عدد الجوائز التي تم منحها هذا العام 63 جائزة

وقد بلغ إجمالي عدد الجوائز التي تم منحها هذا العام 63 جائزة، فاز بها 67 عالمًا، وتصدرت جامعة المنصورة القائمة بحصولها على 9 جوائز، تلتها جامعة الإسكندرية بـ7 جوائز، ثم جامعة القاهرة بـ6 جوائز، فيما حصلت جامعة الزقازيق والمركز القومي للبحوث على 5 جوائز لكل منهما.

كما نالت جامعة عين شمس 4 جوائز، وجاءت جامعات ومراكز أخرى بعدد جائزتين لكل منها، من بينها: جامعات طنطا، كفر الشيخ، أسيوط، المنيا، الجامعة اليابانية، مدينة زويل، ومركز البحوث الزراعية.

وقد تمت عملية التحكيم هذا العام عبر 20 لجنة علمية، ضمّت 143 خبيرًا، عقدت 88 اجتماعًا بإجمالي 172 ساعة تقييم، وهو ما يعكس دقة الإجراءات ونزاهة المنظومة.

للاطلاع على قائمة الفائزين عبر الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا:

http://www.asrt.sci.eg/?p=31934&lang=ar&preview=true

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