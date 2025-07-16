مركز أبحاث النانو بحلوان يحقق إنجازات نوعية ويعزز مكانته كمركز رائد لدعم البحث العلمي والتدريب

يواصل مركز أبحاث تكنولوجيا النانو بـجامعة حلوان ترسيخ مكانته كأحد أهم المراكز البحثية الرائدة، بفضل إنجازاته المتتالية وتوسعاته النوعية في مختلف المجالات العلمية والتطبيقية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أحمد بكر البساطي مدير المركز.

مركز أبحاث تكنولوجيا النانو بجامعة حلوان

يُعد المركز منصة متكاملة لدعم البحث العلمي المتقدم، والتدريب المتخصص، والتطبيقات الصناعية والبيولوجية والصيدلانية، مستفيدًا من بيئة جامعية داعمة وكوادر متميزة وتجهيزات معملية متطورة.



ومن خلال استراتيجيات تطوير ممنهجة، يسهم المركز في ربط البحث الأكاديمي بالصناعة، وخدمة احتياجات التنمية الوطنية والمجتمعية، مما يجعله وجهة مفضلة للباحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات داخل مصر وخارجها.

منارة علمية تدعم البحث والتدريب وتخدم التنمية المستدامة في مصر والمنطقة.. الريادة في الابتكار والتطبيق العلمي

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن جامعة حلوان تعمل على توفير الدعم الكامل للمراكز العلمية والبحثية بالجامعة، لتواصل دورها الحيوي في خدمة البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز مكانة الجامعة محليًا ودوليًا، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للجامعة نحو دعم البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا الحديثة.

أفاد الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أن المركز يمثل نموذجًا متميزًا للتطوير العلمي المستدام في الجامعة، ونعمل بشكل مستمر على دعم خططه البحثية والتدريبية، وتعزيز قدراته التنافسية ليظل ركيزة أساسية في منظومة الابتكار والتميز الأكاديمي.

وأضاف الدكتور أحمد بكر البساطي مدير المركز، أن المركز يسعى لأن يكون نقطة التقاء للعلماء والباحثين من مختلف التخصصات، وتقديم بيئة بحثية متطورة ترتقي إلى أعلى المعايير، والإنجازات التي حققناها هذا العام هي ثمرة جهد جماعي وتخطيط دقيق، ونتطلع إلى مزيد من التوسع والتعاون المثمر مع كافة الجهات.

وقد حقق مركز أبحاث تكنولوجيا النانو سلسلة من الإنجازات البارزة خلال العام الماضي، عززت من إمكاناته البحثية والخدمية، وساهمت في تفعيل دوره كمحور حيوي في منظومة الابتكار على المستويين الأكاديمي والتطبيقي.

تشغيل جهاز حيود الأشعة السينية (XRD)

وقد قامت الجامعة بتنفيذ جميع التجهيزات اللازمة لتشغيل جهاز حيود الأشعة السينية (XRD)، تحت إشراف ومتابعة فريدة محمد سيد أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، مما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية المعملية ورفع كفاءة الخدمات التحليلية المقدمة للباحثين في مختلف التخصصات العلمية والهندسية.

وفي خطوة إضافية نحو توسيع مجالات التخصص داخل المركز، تم تدعيم المركز بكميات من المواد الكيماوية وأجهزة مساعدة، بهدف بدء تشغيل وحدة الميكروبيولوجي، بما يفتح آفاقًا جديدة للتطبيقات البيولوجية والصيدلانية في مجال تكنولوجيا النانو، ويعزز من قدرات المركز في تقديم خدمات بحثية متقدمة في هذا الاتجاه.

وشهد المركز خلال هذا العام تحسينات كبيرة في تشغيل وصيانة الأجهزة البحثية، حيث تم إصلاح عدد من الأجهزة الحيوية التي كانت معطلة منذ سنوات، بالإضافة إلى إعداد خطة لتحديث المواد والأدوات المعملية بما يتناسب مع متطلبات التشغيل والكفاءة.

وفي إطار تنظيم العمل وتقديم خدمات عالية الجودة، قام المركز بإعداد قائمة محدثة لأسعار الخدمات والتحاليل والدورات التدريبية، بما يشمل تقديم تسهيلات للباحثين من جامعة حلوان، وزيادة فرص التعاون مع الجامعات الأخرى والمؤسسات الصناعية، وهو ما ساهم في تعزيز موارد المركز الذاتية.

وقد شهد المركز خلال العام إقبالًا متزايدًا من الباحثين من جامعات مصرية متعددة، من بينها جامعات الزقازيق، وعين شمس، والقاهرة، وسوهاج، وسيناء، والإسماعيلية، وطنطا، والمنصورة، بالإضافة إلى معهد العاشر من رمضان، إلى جانب عدد من المؤسسات الصناعية ومراكز البحوث، مما يعكس ثقة المجتمع العلمي والبحثي في إمكانيات المركز وجودة خدماته.

برامج تدريبية تخصصية وورش عمل علمية

كما حرص المركز على تفعيل دوره التدريبي من خلال تنفيذ برامج تدريبية تخصصية وورش عمل علمية، استفاد منها طلاب البكالوريوس والدراسات العليا، بالإضافة إلى عدد من العاملين بالجهات الصناعية والبحثية، وغطت هذه البرامج مجالات متعددة في تطبيقات النانوتكنولوجي، منها النانوتكنولوجي الدوائي والزراعي، والتصميم الجزيئي واكتشاف الأدوية، إلى جانب برامج التدريب الصيفي التي شهدت إقبالًا كبيرًا.

وفي سياق دعم التعاون داخل الجامعة، نظم المركز ندوات تعريفية بعدد من كليات الجامعة للتعريف بخدماته وإمكاناته، وشملت هذه الزيارات عروضًا عملية توضح الإمكانيات البحثية والتقنية للأجهزة المتوفرة، مما ساهم في تعزيز الوعي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب حول أهمية الاستفادة من خدمات المركز في الأبحاث والمشاريع التطبيقية.

وقد بلغت أنشطة التحليل داخل المركز مستوى ملحوظًا، حيث تم تحليل أكثر من 1000 عينة بحثية خلال العام، لخدمة الباحثين من داخل وخارج الجامعة، مع تطوير آليات العمل لتضمن الجودة والسلامة في جميع مراحل التحليل، بدءًا من الاستلام وحتى التخلص الآمن من العينات.

كما حرص المركز على تحسين جودة تقارير التحاليل الفنية، بما يلبي احتياجات الباحثين ويساهم في تعزيز موثوقية النتائج في الأبحاث العلمية.

وبجانب ذلك، تم عقد اجتماعات دورية لمجلس إدارة المركز برئاسة نائب رئيس الجامعة، لمتابعة الأداء وتحديث السياسات التشغيلية، وتم إصدار كتيب تعريفي جديد يعرض خدمات المركز بشكل مبسط وواضح.

ويواصل مركز أبحاث تكنولوجيا النانو بجامعة حلوان أداءه كمنصة متقدمة للبحث والتطوير، في ظل دعم إداري وأكاديمي متواصل، مع طموح مستمر لتعزيز التعاون مع الهيئات البحثية الوطنية والدولية، وخدمة أهداف التنمية المستدامة من خلال تسخير تكنولوجيا النانو في مجالات متعددة.

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