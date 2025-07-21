جامعة المنصورة تحقق المركز الـ 853 عالميا في تصنيف "ويبومتركس" الإسباني

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، تقدُّم الجامعة إلى المركز 853 عالميًّا في إصدار يوليو 2025 من تصنيف "ويبومتركس" الإسباني للجامعات، وذلك وفقًا للنتائج الرسمية الصادرة عن المجلس الأعلى للبحث العلمي بإسبانيا.

وقد حققت الجامعة بذلك تقدمًا قدره ثمانية مراكز مقارنةً بتصنيف يوليو 2024، الذي سجّلت فيه المركز 861 عالميًّا، ويُعد هذا الإنجاز مؤشرًا واضحًا على استمرار تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية وترسيخ مكانتها بين الجامعات الأكثر تأثيرًا على الساحة الأكاديمية العالمية.

جامعة المنصورة تحقق المركز 853 عالميًّا

وأكَّد الدكتور شريف خاطر أن الجامعة تواصل صعودها في التصنيفات العالمية من خلال خطة ممنهجة ترتكز على التميز في البحث العلمي والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُعد ثمرة رؤية مؤسسية شاملة تهدف إلى تعزيز الأداء الأكاديمي والبحثي، وتحقيق مستويات متقدمة من الحضور والتأثير الرقمي على مستوى العالم.

خطة ممنهجة للتميز البحثي والرقمي

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها الظهور الفاعل في التصنيفات الدولية، مؤكدًا أن هذا التقدم هو نتيجة مباشرة لتكاتف جهود جميع منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والإداريين، وانعكاس لاستراتيجية تستهدف تحسين جودة المحتوى الأكاديمي المنشور، وتطوير البنية التكنولوجية لموقع الجامعة الرسمي.

وأشار الدكتور خاطر إلى أن تميز الجامعة في تصنيف "ويبومتركس" الإسباني يستند إلى الأداء القوي لموقعها الرسمي، وما يقدّمه من خدمات تعليمية وبحثية متقدمة، مما يعزّز مكانتها على خريطة الجامعات الأكثر تأثيرًا عالميًّا.

دعم بيئة تعليمية رقمية تواكب المعايير العالمية

ومن جانبه، صرّح الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن هذا التقدم يعكس الجهد المؤسسي المتكامل في دعم بيئة تعليمية رقمية تواكب المعايير العالمية، وتعزز فرص التفاعل الأكاديمي مع الطلاب والمجتمع.

الجامعة تحرص على تطوير بنيتها الإلكتروني

وأكَّد الدكتور غلوش أن الجامعة تحرص على تطوير بنيتها الإلكترونية بشكل مستمر لضمان جودة المحتوى العلمي وسهولة الوصول إليه، وهو ما يُعد أحد الركائز الأساسية للارتقاء في التصنيفات الدولية.

ويُعد تصنيف "ويبومتركس" العالمي أحد أبرز المؤشرات المعترف بها دوليًّا، ويصدر مرتين سنويًّا (في يناير ويوليو) عن المجلس الأعلى للبحث العلمي بإسبانيا، ويُقيّم التصنيف أكثر من ثلاثين ألف جامعة ومؤسسة تعليمية وبحثية حول العالم، مُركّزًا بشكل أساسي على قياس جودة الخدمات التعليمية والبحثية المقدَّمة عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للجامعات ومدى فاعليتها في الوصول والتأثير الرقمي.

وجدير بالذكر أن جامعة المنصورة تواصل تعزيز مكانتها الرائدة بين الجامعات المصرية، من خلال مشاركاتها الفاعلة في التصنيفات الدولية المختلفة، وتُجسّد هذه المشاركات جودة منظومتها الأكاديمية والبحثية، وريادتها في مجال التحول الرقمي، وسعيها الدؤوب نحو التميز والابتكار في شتى المجالات.

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