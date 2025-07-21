الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة المنصورة تحقق المركز الـ 853 عالميا في تصنيف "ويبومتركس" الإسباني

جامعة المنصورة، فيتو
جامعة المنصورة، فيتو

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، تقدُّم الجامعة إلى المركز 853 عالميًّا في إصدار يوليو 2025 من تصنيف "ويبومتركس" الإسباني للجامعات، وذلك وفقًا للنتائج الرسمية الصادرة عن المجلس الأعلى للبحث العلمي بإسبانيا.

وقد حققت الجامعة بذلك تقدمًا قدره ثمانية مراكز مقارنةً بتصنيف يوليو 2024، الذي سجّلت فيه المركز 861 عالميًّا، ويُعد هذا الإنجاز مؤشرًا واضحًا على استمرار تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية وترسيخ مكانتها بين الجامعات الأكثر تأثيرًا على الساحة الأكاديمية العالمية.

 

جامعة المنصورة تحقق المركز 853 عالميًّا  

وأكَّد الدكتور شريف خاطر أن الجامعة تواصل صعودها في التصنيفات العالمية من خلال خطة ممنهجة ترتكز على التميز في البحث العلمي والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُعد ثمرة رؤية مؤسسية شاملة تهدف إلى تعزيز الأداء الأكاديمي والبحثي، وتحقيق مستويات متقدمة من الحضور والتأثير الرقمي على مستوى العالم.

 خطة ممنهجة للتميز البحثي والرقمي

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها الظهور الفاعل في التصنيفات الدولية، مؤكدًا أن هذا التقدم هو نتيجة مباشرة لتكاتف جهود جميع منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والإداريين، وانعكاس لاستراتيجية تستهدف تحسين جودة المحتوى الأكاديمي المنشور، وتطوير البنية التكنولوجية لموقع الجامعة الرسمي.

وأشار الدكتور خاطر إلى أن تميز الجامعة في تصنيف "ويبومتركس" الإسباني يستند إلى الأداء القوي لموقعها الرسمي، وما يقدّمه من خدمات تعليمية وبحثية متقدمة، مما يعزّز مكانتها على خريطة الجامعات الأكثر تأثيرًا عالميًّا.

دعم بيئة تعليمية رقمية تواكب المعايير العالمية

ومن جانبه، صرّح الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن هذا التقدم يعكس الجهد المؤسسي المتكامل في دعم بيئة تعليمية رقمية تواكب المعايير العالمية، وتعزز فرص التفاعل الأكاديمي مع الطلاب والمجتمع.

الجامعة تحرص على تطوير بنيتها الإلكتروني

وأكَّد الدكتور غلوش أن الجامعة تحرص على تطوير بنيتها الإلكترونية بشكل مستمر لضمان جودة المحتوى العلمي وسهولة الوصول إليه، وهو ما يُعد أحد الركائز الأساسية للارتقاء في التصنيفات الدولية.

ويُعد تصنيف "ويبومتركس" العالمي أحد أبرز المؤشرات المعترف بها دوليًّا، ويصدر مرتين سنويًّا (في يناير ويوليو) عن المجلس الأعلى للبحث العلمي بإسبانيا، ويُقيّم التصنيف أكثر من ثلاثين ألف جامعة ومؤسسة تعليمية وبحثية حول العالم، مُركّزًا بشكل أساسي على قياس جودة الخدمات التعليمية والبحثية المقدَّمة عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للجامعات ومدى فاعليتها في الوصول والتأثير الرقمي.

وجدير بالذكر أن جامعة المنصورة تواصل تعزيز مكانتها الرائدة بين الجامعات المصرية، من خلال مشاركاتها الفاعلة في التصنيفات الدولية المختلفة، وتُجسّد هذه المشاركات جودة منظومتها الأكاديمية والبحثية، وريادتها في مجال التحول الرقمي، وسعيها الدؤوب نحو التميز والابتكار في شتى المجالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحول الرقمي البنية التكنولوجية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة تصنيف ويبومتركس الإسباني تصنيف ويبومتركس رئيس جامعة المنصورة المجلس الأعلى للبحث العلمي بإسبانيا

مواد متعلقة

جامعة المنصورة تُعلن فتح مكتب التحويلات للعام 2025 / 2026

جامعة المنصورة تطلق مؤتمرًا دوليًا حول الذكاء الاصطناعي وأبعاده المستقبلية

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة قبل رفعها مع بداية أغسطس

لقطات حديثة لسد النهضة تكشف ما تخفيه إثيوبيا، البحيرة ممتلئة والأعمال مستمرة لتغطية التسرب

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، ترقبوها قريبا

شروط التقديم فى قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

إصابة المستشار الإعلامي بمكتب وزير الصحة في حادث تصادم بالإسماعيلية

مساعد وزير الداخلية يعلن التيسيرات المقدمة للراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة.. تسهيلات شاملة داخل الأكاديمية

بعد رأس الحكمة بـ 50 كم، قطر تستعد لضخ 4 مليارات دولار لتطوير مدينة في الساحل الشمالي

برغم اتهامه بتشويه وجهها، الطبيب اللبناني يوثق قيامه بعمليات تجميل جديدة لريهام سعيد (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 21-7-2025

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية صلاة الجنازة في المنام وعلاقتها بمواجهة مشكلات محتملة

قبل انتخابات الشيوخ والنواب، تعرف على حكم الامتناع عن التصويت

بقرار من الطيب، تكليف حسن الصغير رئيسًا لأكاديمية الأزهر العالمية (مستند)

المزيد
الجريدة الرسمية