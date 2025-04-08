الأربعاء 09 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

مؤلف فهد البطل يفجر مفاجأة بشأن التعاون مع العوضي في موسم رمضان 2026

محمود حمدان
محمود حمدان

أعرب المؤلف محمود حمدان عن سعادته بنجاح مسلسله الأخير فهد البطل، الذى قدمه الفنان أحمد العوضي ضمن سباق رمضان 2025.

وقال محمود حمدان في تصريحات لفيتو: حتى الأن لم أحسم قرار  تعاونى مع أحمد العوضي في رمضان 2026، وإن تم الإتفاق على شىء معين سوف أعلن عنه.
 

فهد البطل الحلقة الاخيرة 
وكانت الحلقة الأخيرة من فهد البطل قد شهدت  قتل رواية “كارولين عزمي” على يد عمها غلاب الجارحي، بعدما كشف فهد الحقيقة الكاملة له بأنه نجل “حماد الجارحي” الذي قتل شقيقه “غلاب الجارحي”، وفي مشهد مؤثر يدخل أحمد العوضي في نوبة انهيار عصبي بعد وفاة شقيقته في أحضانه ويتوعد عمه غلاب. 

وتتوالى الأحداث، ويذهب “فهد" إلى دوار عمه غلاب ويطلق عليه الرصاص أكثر من مرة حتى فارق الحياة ونجح في أن يسترجع حق شقيقته ووالده حماد الجارحي.

 

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

 

 

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبد السلام، وتأليف محمود حمدان.

 

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محمود حمدان أحمد العوضي فهد البطل رمضان 2026

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