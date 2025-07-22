المركزي يعلن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال 9 أشهر في 2024ـ 2025

كشف البنك المركزي المصري عن أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام الماضي 2024-2025:

وقال البنك إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت إلى 26.4 مليار دولار مقابل 14.5 مليار دولار في فترة المقارنة.

ومن جانب آخر في إطار تنظيم المعاملات المالية وتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي، وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط محددة لرهن المحال التجارية لدى البنوك.

وتهدف هذه الضوابط إلى حماية حقوق أطراف التعاقد، وتيسير حصول أصحاب المحال على التمويل بضمانات مقننة، مع مراعاة الجوانب القانونية والمالية المرتبطة بعمليات الرهن التجاري. وفيما يلي نستعرض أبرز هذه الضوابط كما حددها القانون.

قانون البنك المركزى الجديد



ووفق المادة (١٠٦) من قانون البنك المركزي ومع مراعاة أحكام قانون الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٥، يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية التي تقدم ضمانًا للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سندًا تنفيذيًا في تطبيق أحكام المادة (۲۸۰) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ۱۹۹۸ويجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانًا للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في جمهورية مصر العربية.

وللبنك المركزي أن يرخص للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية برهن المحال التجارية.

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