غدا، انعقاد مؤتمر دولي للكشف عن إصلاح التشوهات وتطويل العظام وعلاج الإعاقة الحركية

ينطلق، غدا الأربعاء، المؤتمر الدولي ٢١ لإصلاح التشوهات وتطويل العظام وعلاج الإعاقة الحركية والذي تعقده جمعية جراحة العظام المصرية برئاسة الدكتور عبد الحكيم عبد الله.



وصرح الدكتور جمال أحمد حسني، مقرر المؤتمر، والرئيس السابق لجمعية تطويل العظام واصلاح التشوهات العالمية والرئيس الحالي لجمعية الشرق الأوسط لجراحة عظام الأطفال بأن المؤتمر سوف يستمر ٣ أيام بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين من كندا، وانجلترا، وايطاليا، وفرنسا، واليابان، وروسيا، والصين، وعدد من دول العالم ويشارك بالمؤتمر أكثر من ألف طبيب من مصر وإفريقيا والدول العربية.

مجال تطويل العظام لمسافات



وأضاف "حسني" أن المؤتمر سيتناول أحدث ما توصل إليه العلماء والأبحاث الدولية في مجال تطويل العظام لمسافات قد تصل الي ثلاثين سنتيمترا وعلاج العيوب الخلقية الشديدة مثل الغياب الخلقي للعظام وإصلاح اعوجاج المفاصل في أي سن وعلاج الكسور المتفتتة والمضاعفة بدون جراحة والجديد في علاج حالات الخشونة المبكرة ومشاكل جراحة عظام الاطفال المعقدة والالتهابات النكروزية والكسور غيّر الملتحمة التي فشلت في علاجها الشرائح والمسامير والمسامير النخاعية والرقع العظمية.

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