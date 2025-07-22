الثلاثاء 22 يوليو 2025
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محافظات

طعن طالب بكلية حقوق على يد شخص في الدقهلية

اسعاف
اسعاف

شهدت قرية الفيروسات مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية إصابة طالب بكلية الحقوق بجرح طعني بالصدر، وذلك إثر اعتداء شخص آخر عليه بالضرب بسلاح أبيض، وجرى نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

طعن طالب بكلية حقوق على يد شخص في الدقهلية 

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المنزلة، بوصول شاب مصاب بجرح طعني بمنتصف الصدر، والحالة العامة سيئة جدًا، ادعاء تعد من آخر.

طعنه بسلاح أبيض لخلافات بينهما

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة شاب يدعى محمد السيد التميمي، ويبلغ من العمر 19 عامًا، طالب بكلية الحقوق، مقيم بقرية الفروسات دائرة المركز، وذلك بعدما تعدى عليه آخر بالضرب بسلاح أبيض، بسبب خلاف نشب بينهما.

وتم نقل المصاب لـمستشفى المنزلة لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

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مدير المباحث الجنائية محافظة الدقهلية قرية الفيروسات مركز شرطة المنزلة جرح طعني

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