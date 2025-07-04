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قافلة طبية في جمعية رعاية المرضى بالبصراط مركز المنزلة

قافلة طبية، فيتو
قافلة طبية، فيتو

نظمت جمعية رعاية المرضى بالبصراط قافلة طبية شاملة لتقديم الرعاية الصحية المتميزة للمرضى في المنطقة.

وذلك في إطار تعزيز مشاركات المجتمع المدني لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمناطق الأشد احتياجًا.

تخصصات القافلة في المنزلة 

شملت القافلة علي العديد من التخصصات الطبية منها:-

امراض وجراحة العظام بقيادة الأستاذ الدكتور سمير نعمة الله، استشاري ومدرس جراحة العظام بجامعة الأزهر.

تخصص الأنف والأذن والحنجرة بقيادة الأستاذ الدكتور عادل السيد نور الدين، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بجامعة دمياط.

طب الجلدية بقيادة الدكتور محمد صلاح، استشاري الجلدية بمستشفى دمياط.

طب الباطنة بقيادة الدكتورة هيام الجمل، أخصائية الباطنة والجهاز الهضمي بمستشفى دمياط.

طب الأسنان بقيادة الدكتورة أسماء داود، أخصائية الأسنان بمستشفى المنزلة.

 

القافلة استقبلت 360 حالة 

استقبلت القافلة 360 حالة طبية مختلفة، وحضرها الدكتور حسن عزام، رئيس مجلس ومدينة المنزلة، وصلاح البكري رئيس مجلس الإدارة

وتابعت الدكتورة هالة عبدالرزاق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، فعاليات القافلة الطبية، معربة عن دعمها الكامل لمثل هذه المبادرات التي تسهم في تقديم الرعاية الصحية للفئات المحتاجة.

وأوضحت أن الهدف من القافلة الطبية هو تقديم الرعاية الصحية المتميزة للمرضى في المنطقة وتوفير الخدمات الطبية المتخصصة لهم.

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