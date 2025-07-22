الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مستثمرو العاشر من رمضان يناقشون توفيق أوضاع المصانع

مستثمرى العاشر، فيتو
مستثمرى العاشر، فيتو

أكد أحمد فتحي عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان ورئيس لجنة البيئة ضرورة تعزيز مفهوم الإستدامة البيئية من خلال مصلحه المنشأة بالإلتزام البيئي وترشيد الاستهلاك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعيه المستثمرين  بحضور الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون اللجان وأيمن رضا الأمين العام  و الدكتوره هاله محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية؛ بالاضافه إلى عدد كبير من أصحاب المصانع الراغبين في عمليه التقنين وكذلك قيادات وزاره البيئه لبحث المشكلات التي تواجه المصانع خلال فتره توفيق الأوضاع.

 

 

وأوضح رئيس اللجنة أنه جاري حصر المنشآت المخالفه بالعاشر للبدء في توفيق أوضاعها؛ مؤكدًا ان التوافق البيئي للمصنع أصبح فرصه حقيقيه للمستثمرين؛ حيث بات يتعدى مرحله التوفير  للموارد الماليه الي تعظيم استخدامها من خلال توفير الطاقه والمياه وغيرها بمراحل العمليه الإنتاجية ليعطي للصناعه مزيدا من التنافسية.

 

وأوضح مشاركة البنك الأهلي والبنك التجاري المصري cib في مساندة المصانع التي تعثرت في توفيق أوضاعها.

 

 

وخلال الاجتماع تم عرض مقترح التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة فى شئون البيئة لتقديم خدماتها للمستثمرين. 
 

وأضاف أنه تم مناقشة التعاون مع مركز تحديث الصناعة لإعداد دورات تدريبية تتتعلق  بالبيئة والبصمة الكربونية.

 

و أكدت الدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية أنه تم مخاطبة مركز تحديث الصناعة بالقاهرة والعاشر بشأن تحديد موعد لعقد اجتماع لمناقشة الدورات التدريبية المتاحة والمقترحة التي تتعلق بشؤون البيئة.

 

 

كما اقترحت الدكتورة هالة بعقد برنامج توعية بيئية للمصانع ونقل خبرات  (أسبوع التوعية للبيئة فى العاشر من رمضان) تجمع بين الشق الأكاديمى والآخر العملي تبادل خبرات على أرض الواقع بالإضافة إلى دعوة وزير البيئة لإفتتاح الدورات التدريبية المقترحة لتطبيق الاشتراطات البيئية القانونية على المنشآت الصناعية بالعاشر.

 

بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية بالجمعية للمصانع تجمع بين الأكاديمي والعملي، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إتحاد الصناعات الاستدامة البيئية الالتزام البيئي البصمة الكربونية التوافق البيئي الدورات التدريبيه المنشآت المخالفة تحاد الصناعات تحديث الصناعة جمعية المستثمرين

مواد متعلقة

"مستثمري العاشر": ندرة العمالة المدربة أبرز مشكلات قطاع الصناعة

جمعية مستثمري العاشر من رمضان تعلن دعم المنتجات لمواجهة الأزمات العالمية

قانون الإجراءات الضريبية، محظورات على موظف المصلحة المنتهية خدمته

قانون الإجراءات الضريبية، 3 محظورات على موظفي المصلحة

قانون الإجراءات الضريبية، المستندات المطلوبة لمن لهم معاملات تجارية ومالية

3 التزامات على المنشآت والمؤسسات وفق قانون الإجراءات الضريبية الموحد

3 التزامات على ملاك العقارات بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

التزامات الشركات وأصحاب المهن وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

الأكثر قراءة

القائمة تضم أكثر من 33 طالبا، وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2025

بالاسم ورقم الجلوس، خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

بعد قليل، وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس، اللينك والرابط الرسمي

يعتمدها الوزير خلال ساعات، الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2025

السيسي يوجه الحكومة بتخفیف الأعباء عن المواطنین

نتيجة الثانوية العامة 2025، التعليم تحسم موعد الإعلان وتكشف التفاصيل الكاملة

نتيجة الثانوية العامة 2025، كل ما تريد معرفته عن الموعد والرابط وخطوات الاستعلام

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم النجاح بالغش في الثانوية العامة وغيرها

قيادات الأزهر يفتتحون المعرض الفني الرابع للمسابقة العالمية للوافدين "مواهب وقدرات"

كيفية التوبة من الغش في الامتحانات وشروطها

المزيد
الجريدة الرسمية