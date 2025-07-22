مستثمرو العاشر من رمضان يناقشون توفيق أوضاع المصانع

أكد أحمد فتحي عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان ورئيس لجنة البيئة ضرورة تعزيز مفهوم الإستدامة البيئية من خلال مصلحه المنشأة بالإلتزام البيئي وترشيد الاستهلاك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعيه المستثمرين بحضور الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون اللجان وأيمن رضا الأمين العام و الدكتوره هاله محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية؛ بالاضافه إلى عدد كبير من أصحاب المصانع الراغبين في عمليه التقنين وكذلك قيادات وزاره البيئه لبحث المشكلات التي تواجه المصانع خلال فتره توفيق الأوضاع.

وأوضح رئيس اللجنة أنه جاري حصر المنشآت المخالفه بالعاشر للبدء في توفيق أوضاعها؛ مؤكدًا ان التوافق البيئي للمصنع أصبح فرصه حقيقيه للمستثمرين؛ حيث بات يتعدى مرحله التوفير للموارد الماليه الي تعظيم استخدامها من خلال توفير الطاقه والمياه وغيرها بمراحل العمليه الإنتاجية ليعطي للصناعه مزيدا من التنافسية.

وأوضح مشاركة البنك الأهلي والبنك التجاري المصري cib في مساندة المصانع التي تعثرت في توفيق أوضاعها.

وخلال الاجتماع تم عرض مقترح التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة فى شئون البيئة لتقديم خدماتها للمستثمرين.



وأضاف أنه تم مناقشة التعاون مع مركز تحديث الصناعة لإعداد دورات تدريبية تتتعلق بالبيئة والبصمة الكربونية.

و أكدت الدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية أنه تم مخاطبة مركز تحديث الصناعة بالقاهرة والعاشر بشأن تحديد موعد لعقد اجتماع لمناقشة الدورات التدريبية المتاحة والمقترحة التي تتعلق بشؤون البيئة.

كما اقترحت الدكتورة هالة بعقد برنامج توعية بيئية للمصانع ونقل خبرات (أسبوع التوعية للبيئة فى العاشر من رمضان) تجمع بين الشق الأكاديمى والآخر العملي تبادل خبرات على أرض الواقع بالإضافة إلى دعوة وزير البيئة لإفتتاح الدورات التدريبية المقترحة لتطبيق الاشتراطات البيئية القانونية على المنشآت الصناعية بالعاشر.

بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية بالجمعية للمصانع تجمع بين الأكاديمي والعملي، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات المصرية.

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