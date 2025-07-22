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رياضة

وفاة إسماعيل بدرة رئيس نادي منتخب السويس الأسبق

وفاة إسماعيل بدره
وفاة إسماعيل بدره رئيس نادي منتخب السويس الأسبق

نعى منتخب السويس، المهندس إسماعيل بدرة رئيس نادي منتخب السويس الأسبق، ورمز كرة القدم بالسويس الذي وفاته المنية اليوم.

وقدم نادي منتخب السويس برئاسة المحاسب أسامة الموشي رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، العزاء في وفاة المهندس إسماعيل بدرة، رئيس نادي منتخب السويس الأسبق ورمز من رموز كرة القدم بمحافظة السويس.

وتوفي المهندس إسماعيل بدرة اليوم الثلاثاء، ومن المقرر تشييع الجثمان بعد صلاة العصر اليوم بالسويس.

 

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