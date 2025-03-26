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رياضة

دوري المحترفين، المقاولون يهزم منتخب السويس 2-0 ويواصل مطاردة دجلة

المقاولون ومنتخب
المقاولون ومنتخب السويس

دوري المحترفين، حقق فريق المقاولون العرب بقيادة محمد مكي فوزا غاليا أمام منتخب السويس 2-0  في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مواجهات الجولة الـ 27 لبطولة دوري المحترفين.

أحرز حازم أبو سنة هدف المقاولون  الأول في الدقيقة 82، ثم أضاف مصطفي صبحي الهدف الثاني لذئاب الجبل قبل نهاية أحداث الشوط الثاني والمباراة.

وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده للنقطة 55 بالمركز الثاني  في مشواره نحو العودة للدوري الممتاز في الموسم الجديد خلف وادي دجلة المتصدر برصيد 57 نقطة.

 

وبدأ المقاولون مباراة منتخب السويس بتشكيل مكون من محمود أبو السعود في حراسة المرمى ولؤي وائل وإبراهيم القاضي وعموري وجوزيف أوشايا وعبدالرحمن أكمل ومصطفي جمال وجواكيم أوجيرا ومحمد عنتر وعبد الرحمن سمانة وعمرو بركات.

 

وتواجد على دكة البدلاء كلا من محمود ماهر وباسم علي وحسين البدري ومحمد هاني تريكو ومصطفى صبحي وفاروقا نور الدين وإسلام مجدي وحازم أبوسنة وأحمد الطيب.

وادار اللقاء طاقم حكام مكون من هيثم عثمان حكما للساحة وإبراهيم السوركي مساعد أول وسيد أبوخاطر مساعد ثاني وأحمد حسونة حكم رابع ومحمد علي شطا مقيم الحكام ونصر الله محمد مراقب المباراة.

 

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025


وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.


وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

 

 


ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

 

 

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