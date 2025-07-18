الجمعة 18 يوليو 2025
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رياضة

مهاجم ليفربول يوافق على الانتقال إلى بايرن ميونخ

لويس دياز،فيتو
لويس دياز،فيتو

وافق النجم الكولومبي لويس دياز لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعام 2025.

قالت شبكة فوت ميركاتو العالمية، أن رحيل لويس دياز عن ليفربول أصبح أقرب من أي وقت مضى، حيث أبلغ اللاعب إدارة الريدز برغبته في الرحيل والانضمام إلى بايرن ميونخ، بل إن تفاصيل عقده مع النادي البافاري قد تسربت بالفعل.

وأضافت الشبكة العالمية، أن النجم الكولومبي، الذي كان محل اهتمام برشلونة وبايرن ميونخ، بدا ميالًا في البداية للانتقال إلى الفريق الكتالوني، إلا أن القيود المالية للبارسا حالت دون إتمام الصفقة وفي المقابل، لا يستطيع ليفربول التفريط بسهولة في أحد عناصره الهجومية بعد خسارة جوتا.

وأكملت، أن لويس دياز وافق بالفعل على الانتقال إلى بايرن وأبلغ ليفربول برغبته في الرحيل لكن رغم ذلك، لم يحسم شيء بعد، حيث تقدم بايرن بعرض أول قدره 52 مليون يورو، ثم عاد بعرض محسن بقيمة 67.5 مليون يورو، لكن ليفربول رفض العرض لأن النادي الإنجليزي كان قد ضم اللاعب مقابل 54 مليون يورو في 2022، ويريد بيعه بسعر أعلى.

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ليفربول لويز دياز ​بايرن ميونيخ

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