محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا من دار الإفتاء المصرية

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، وفد من دار الإفتاء المصرية، لمعاينة الأرض المخصصة لإنشاء فرع لدار الإفتاء بالمحافظة.

محافظ شمال سيناء يستقبل وفد من دار الإفتاء المصرية



وأكد الوفد أن إنشاء فرع لدار الإفتاء بمحافظة شمال سيناء يأتي استجابة لتزايد الحاجة إلى مرجعية إفتائية وسطية، لافتًا إلي أنه سيكون إضافة نوعية للخريطة الإفتائية في مصر، وأنموذجًا لتكامل الجهود بين المؤسسات الدينية والتنفيذية في الدولة.

من جانبه رحب محافظ شمال سيناء بالوفد، مثمنا الجهود التي تقوم بها دار الإفتاء في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، والتصدي للفكر المتطرف، وتقديم الفتوى المنضبطة التي تعزز من استقرار المجتمع وتماسكه، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنشاء فرع دار الإفتاء بالعريش.

ومن المنتظر أن يقوم الوفد بمعاينة الموقع المخصص لإنشاء فرع دار الإفتاء المصرية على مساحة 925 مترا مربعا بشارع أسيوط أمام حي الزهور.

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