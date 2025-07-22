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أخبار مصر

لجنة فنية من قطاع النقل البحري تواصل أعمالها بموانئ جنوب سيناء

موانئ جنوب سيناء
موانئ جنوب سيناء

تواصل اللجنة الفنية المتخصصة من قطاع النقل البحري أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية داخل موانئ جنوب سيناء، لليوم الثاني على التوالي، حيث استكملت جولتها  بميناء نويبع البحري، لمراجعة مدى الالتزام بمعايير السلامة والتشغيل.

وذلك في إطار خطط التفتيش الدورية على الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ورافق اللجنة خلال جولتها اللواء بحري أسامة صالح – نائب رئيس الهيئة للتشغيل – حيث تم المرور على صالات الركاب، الأرصفة، المباني الإدارية، منظومة الإطفاء، ومعدات الطوارئ، بالإضافة إلى مراجعة جاهزية الميناء للتعامل مع مختلف السيناريوهات التشغيلية المحتملة.


كما شهدت الجولة تنفيذ مناورة شاملة لمكافحة حريق على إحدى العبارات المتراكية على الرصيف، تضمنت كيفية التعامل مع الحريق باستخدام قاطرات بحرية مزودة بأنظمة إطفاء متطورة، وذلك بالتنسيق بين أطقم العبارة وفريق الطوارئ بالميناء، بهدف رفع كفاءة الاستجابة للأزمات والطوارئ

تطبيق كافة معايير السلامة والأمان

 وأكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم – رئيس الهيئة العامة لـ موانئ البحر الأحمر – أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بتطبيق كافة معايير السلامة والأمان، وتعمل على رفع كفاءة التشغيل والاستجابة للطوارئ في جميع الموانئ التابعة لها، بما يتماشى مع الضوابط التي تتابعها لجان التفتيش المتخصصة من قطاع النقل البحري.

وأشار إلى أن الهيئة تلتزم بكامل توصيات الجهات الرقابية، وتعمل على استيفاء متطلبات التشغيل الآمن والفعال، في إطار خطتها لتطوير الموانئ ودعم استراتيجيات الدولة في مجال النقل البحري.

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أورس مول المدير الإقليمي لمجموعة موانئ دبي الموانئ ادارة شرطة موانئ بورسعيد

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