في بيان رسمي، الزمالك يتمنى الشفاء العاجل للكابتن حسن شحاتة

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب فيه عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للكابتن حسن شحاتة، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

وأكد النادي في بيانه أن الكابتن حسن شحاتة يُعد رمزًا كبيرًا في تاريخ الزمالك والكرة المصرية، مشيرًا إلى أن جماهير القلعة البيضاء تدعو له بالشفاء العاجل والعودة سريعًا بكامل صحته وعافيته.

وشهد البيان تفاعلًا واسعًا من محبي النادي وعشاق الكرة المصرية، الذين عبّروا عن دعمهم للكابتن شحاتة، وتمنوا له تمام الشفاء ودوام الصحة.

وكشف مصدر مقرب من الكابتن حسن شحاتة، نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، عن آخر تطورات حالته الصحية، مؤكدًا أن “المعلم” في حالة جيدة ويخضع حاليًّا لفترة نقاهة بعد خضوعه لجراحة ناجحة.

خروج آمن من غرفة العمليات

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن الكابتن حسن شحاتة أجرى جراحة دقيقة خلال الساعات الماضية، وتمت بنجاح تام دون أي مضاعفات.

وأضاف أن شحاتة خرج من غرفة العمليات في حالة مستقرة، تحت متابعة طبية دقيقة من فريق متخصص.

نقاهة قبل مغادرة المستشفى

وأشار المصدر إلى أن شحاتة يخضع الآن لفترة راحة ونقاهة داخل أحد المستشفيات الخاصة، ومن المقرر أن يغادر المستشفى خلال أيام بسيطة بعد استكمال بعض الفحوصات والمتابعات الروتينية، تمهيدًا لعودته إلى منزله.

رسائل دعم من الجماهير والرياضيين

وتلقى الكابتن حسن شحاتة رسائل دعم ومحبة من جماهير الكرة المصرية ونجوم الرياضة، الذين حرصوا على الاطمئنان على حالته الصحية، متمنين له الشفاء العاجل والعودة القريبة إلى الساحة الرياضية أو الإعلامية.

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