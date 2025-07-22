توفي المدافع السابق لنادي ليفربول ومنتخب ويلز جووي جونز عن عمر ناهز 70 عامًا بحسب ما أعلنت شبكة سكاي سبورتس الانجليزية.

وفاة لاعب ليفربول السابق



جونز لعب 100 مباراة في ثلاثة أعوام حافلة بالألقاب مع ليفربول، وفاز بكأسين أوروبيين وكأس الاتحاد الأوروبي وبطولة الدوري في ثلاثة أعوام.



الظهير الأيسر المولود في لاندودنو لعب 72 مباراة مع منتخب ويلز، وبدأ واختتم مسيرته مع نادي ريكسهام بعد فترات مع أنفيلد وتشيلسي وهدرسفيلد.



وفاز جونز مع ليفربول بالألقاب التالية:

- كأس أوروبا مرتين (1977 و1978)

- كأس الاتحاد الأوروبي (1976)

- بطولة الدوري الإنجليزي (1977)

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