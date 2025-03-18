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اقتصاد

أسعار الباقات وكروت الشحن فى فودافون

فودافون، فيتو
فودافون، فيتو

 يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الخاصة بشركة فودافون، وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الباقات وكروت الشحن فى فودافون. 

 

أسعار باقات الإنترنت

بالنسبه إلى أسعار باقات فودافون للإنترنت الأرضي 

باقة النت سوبر 140 جيجابايت: 239.4 جنيه. 

باقة النت سوبر 200 جيجابايت: 330.6 جنيه. 

باقة النت سوبر 250 جيجابايت: 410.4 جنيه. 

باقة النت سوبر 400 جيجابايت: 649.8 جنيه. 

باقة النت سوبر 600 جيجابايت: 850 جنيهًا شهريًا. 

باقة النت سوبر 1 تيرابايت: 1550.4 جنيه شهريًا. 

باقة النت ميجا 250 جيجابايت: 604.2 جنيه.

باقة النت ميجا 600 جيجابايت: 1185.6 جنيه. 

باقة النت ميجا 1 تيرابايت: 1778.4 جنيه شهريًا. 

باقة النت الترا 250 جيجابايت: 798 جنيهًا شهريًا. 

باقة النت الترا 600 جيجابايت: 1402.2 جنيه. 

باقة النت ماكس 1 تيرابايت: 2006.4 جنيه. 

أما بالنسبة لأسعار كروت الشحن الفكة لشركة فودافون فتبلغ:

- كارت الشحن الفكة فئة 10 جنيهات بـ13 جنيهًا، ليعطى رصيدًا بقيمة 9.1 جنيه.

- كارت الشحن الفكة فئة 12.5 جنيه بـ16.5 جنيه، ويعطي رصيدًا بقيمة 11.55 جنيه.

- كارت الشحن الفكة فئة 15 جنيهًا بـ19.5 جنيه،بقيمة 13.65 جنيه رصيد.

- كارت الشحن الفكة فئة 20 جنيهًا بـ26 جنيهًا، ويعطي رصيدًا بـ18.2 جنيه.

- كارت الشحن الفكة فئة 29 جنيهًا بـ38 جنيهًا، ويعطي رصيدًا بـ26.6 جنيه.

 أسعار فودافون فليكس 

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-   باقة فودافون فليكس 30، ب40 جنيهًا 

-  باقة فودافون فليكس 45، ب 60 جنيهًا.

-  باقة فودافون فليكس 70، ب 90 جنيهًا. 

-  باقة فودافون فليكس 100 ب 130 جنيها.

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