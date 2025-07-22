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اقتصاد

الخميس، إجازة بالبورصة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

قررت إدارة البورصة المصرية أن يكون، الخميس الموافق 24  يوليو 2025، إجازة رسمية بدلًا من الأربعاء 23 يوليو 2025 احتفالًا بثورة 23 يوليو، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025.

تعاملات بداية جلسة منتصف الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19%  عند مستوى 34194 نقطة، فيما صعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22%  عند مستوى 42214 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09%  عند مستوى 15343 نقطة.

 

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68%  عند مستوى 10323 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.63%  عند مستوى 13948 نقطة، وقفز   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.08%  عند مستوى 3515 نقطة.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

تباينت  مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات أمس الإثنين وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 34129 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 42123 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 15330 نقطة.

 

فيما هبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 10253 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 13876 نقطة، وانخفض  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3512 نقطة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد ارتفعت بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.409 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 34071 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 42154 نقطة، وزاد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 15304 نقاط.


 وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 10298 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 13937 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة.

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