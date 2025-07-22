وزير الثقافة يلتقي عددا من وزراء الثقافة الأردنيين ويشيد بعمق التعاون بين البلدين

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بعدد من الشخصيات الثقافية البارزة ووزراء الثقافة الأردنيين السابقين، في لقاء يعكس عمق العلاقات التاريخية والممتدة بين مصر والأردن في المجال الثقافي، وذلك في مستهل زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون.

وشملت اللقاءات كلًا من عبدالله عويدات، الدكتور فيصل الرفوع، الدكتور عادل الطويسي، الدكتور صبري الربيحات، الدكتور صلاح جرار، السيد سميح المعايطة، الدكتور بركات عوجان، السيدة بسمة النسور، الدكتور محمد أبو رمان، السيدة نانسي باكير، السيد علي العايد.

وكان في مقدمة مستقبليه وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة، الذي رحّب بنظيره المصري، مؤكدًا عمق العلاقات الثقافية بين البلدين، وأهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك في دعم الثقافة العربية.

وأعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو عن سعادته بهذا اللقاء الثقافي الرفيع، مشيدًا بتجربة الأردن الثقافية، ومؤكدًا حرص مصر على توسيع آفاق التعاون المشترك من خلال التبادل الثقافي وإقامة الفعاليات المشتركة بين المؤسسات الثقافية في البلدين.

ومن المقرر أن يُشارك وزير الثقافة المصري في افتتاح مهرجان جرش، الذي يُعد من أهم المهرجانات الثقافية والفنية في العالم العربي، ويشهد هذا العام مشاركة واسعة من الأدباء والفنانين والمثقفين من مختلف الدول.

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