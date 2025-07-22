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بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الثانوية العامة 2025 في الشرقية على موقع فيتو

نتيجة الثانوية العامة،فيتو
نتيجة الثانوية العامة،فيتو

نتيجة الثانوية العامة2025، تعيش محافظة الشرقية، على غرار باقي محافظات الجمهورية، حالة من الترقب مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، وسط انتظار أولياء الأمور والطلاب لحظة اعتماد النتيجة رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ورفعها على المواقع الإلكترونية الرسمية، وعلى رأسها موقع "فيتو".

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2025 في الدقهلية على موقع فيتو

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025

وتشير التقديرات إلى أن وزارة التربية والتعليم  انتهت من أعمال التصحيح والمراجعة النهائية لكشوف الدرجات، تمهيدًا لاعتماد النتيجة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي ستشمل جميع الشعب، الأدبية، العلمية (علوم ورياضيات)، بالإضافة إلى طلاب الدبلومات الدولية.

موقف الوزارة من تحديد الموعد

من جانبه، حسم شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، الجدل المثار حول موعد إعلان النتيجة، مؤكدًا في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:"قولا واحدًا ومنعًا لأي تأويل.. لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة."

موعد نتيجة الثانوية العامة2025

في السياق ذاته، أوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن إعلان النتيجة بات وشيكًا، حيث تُجرى حاليًا المراجعات النهائية تمهيدًا لاعتمادها من الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، قبل إعلانها رسميًا في جميع محافظات الجمهورية، ومن بينها محافظة الشرقية.

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