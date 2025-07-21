تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025، رابط سريع ومباشر للحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس

تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025، نفت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله من صور أو كشوف لنتائج الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي عارٍ تمامًا من الصحة ويعود إلى العام الماضي، مشددة على أن النتيجة النهائية ما زالت في مرحلة المراجعة والرصد ولم يتم اعتمادها بعد.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025

وأشارت المصادر أن جميع أعمال التصحيح انتهت داخل الكنترولات على مستوى الجمهورية، وتمت مراجعة العينات العشوائية بدقة، وجارٍ حاليًّا الانتهاء من مراحل الرصد الإلكتروني والتجميع، لتكون النتيجة جاهزة لعرضها على وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميًّا خلال الساعات القليلة المقبلة.

تحذير من الشائعات والصفحات المضللة

ومن جانبها حذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء الشائعات أو الصور المفبركة المتداولة على مواقع التواصل، داعية إلى انتظار الإعلان الرسمي عبر القنوات المعتمدة مثل الموقع الرسمي للوزارة أو الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، أو المواقع الإخبارية الموثوقة التي يتم التنسيق معها لنشر النتيجة.

كما أكدت الوزارة أن أعمال التصحيح تمت إلكترونيًّا بنسبة كبيرة لضمان الدقة وعدم وقوع أخطاء، كما تم تشكيل لجان مراجعة متعددة للتأكد من سلامة كل درجة تُمنح للطلاب، مشيرة إلى أن النتيجة ستُعلن فور اعتمادها مع الكشف عن أسماء أوائل الجمهورية ونسب النجاح على مستوى الشعب المختلفة.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

ومع اقتراب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2025، يزداد اهتمام الطلاب بمعرفة خطوات الحصول عليها إلكترونيًّا، وفيما يلي نستعرض خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: من هنـــا.

2. الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة.

3. تحديد العام الدراسي الحالي: من خلال قائمة منسدلة، اختر عام "2025".

4. الضغط على أيقونة النتائج.

5. إدخال رقم الجلوس.

6. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن النتيجة".

7. عرض النتيجة.

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم عبر بوابة فيتو من هنـــا .

دعاء انتظار نتيجة الثانوية العامة 2025

"اللهم بشرني بنتيجتي وانت خير المبشرين، يا خافي الألطاف نجني مما أخاف ولا تحملني ما لا طاقه لي باحتماله يالله،يارب اشهدك اني سعيت بقدر ما وفقت إليه وفعلت ما بإمكاني فعله وانتهى الامتحان وخرجت بعده مسلمًا الأمر إليك متوكلًا عليك فأجبر خاطري واجعل نتيجتي افضل مما توقعت



اللهم إني أعوذ بك من نتيجة تحزني أو تقض مضجعي أو تفقدني حلمي، يارب لا تكلني إلا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك واعوذ بك من أن تسلط علي من الخلق من لا يخافك ولا يرحمني، اللهم إني أعوذ بك من ساعة السوء وطارق السوء وخبر السوء وأي نتيجة تحمل لي السوء يا كريم اللهم اكتب لي نجاحًا باهرًا وفرحًا كبيرًا ورضا يفرحني".

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