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إصابة أربعيني بطلق خرطوش على طريق الجمالية بالدقهلية وجهود أمنية لضبط المتهم

طلقة خرطوش، فيتو
طلقة خرطوش، فيتو

أصيب شخص في العقد الرابع من عمره بطلقة خرطوش بالساق اليسرى على طريق الشيخ -حمام مركز الجمالية في محافظة الدقهلية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم 

إصابة أربعيني علي طريق الجمالية في الدقهلية 

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بإصابة شخص بطلق خرطوش بالساق اليسرى على طريق الشيخ حمام بالجمالية.


انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابة القطب.ع.م 41 عاما مقيم الشيخ حمام مركز الجمالية بطلق خرطوش بالساق اليسرى.

وتم نقل المصاب الى مستشفى الجمالية متأثرا بـ طلقة خرطوش، وجاري ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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