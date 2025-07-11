حكاية أقدم سمكري فيسبا في الجمالية.. 35 عامًا في حب الورشة.. غلاء أسعار قطع الغيار يرفع تكاليف الصيانة.. وهذه أبرز وصايا الأسطى أشرف (فيديو وصور)

"فيسبا" (Vespa) كلمة إيطالية تعني "الدبور"، وهي نوع من الدراجات النارية ذات التصميم المميز، صُنعت لأول مرة في إيطاليا عام 1946، بعد هزيمة البلاد في الحرب العالمية الثانية.

جاءت فكرة تصنيعها لتكون بديلًا اقتصاديًا للسيارات، حيث صممت كمركبة صغيرة منخفضة التكلفة تناسب عامة الشعب.

انتشرت الفيسبا بشكل واسع خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين، خاصة بين الشباب، وأصبحت رمزًا للموضة والحياة العصرية.

حكاية 35 سنة خبرة في سمكرة الفيسبا

أشرف، أحد أقدم سمكريي الفيسبا في حي الجمالية بالقاهرة، يملك خبرة تمتد لأكثر من 35 عامًا.

تعلّم المهنة في سن مبكرة، وافتتح أول ورشة له وهو في الخامسة عشرة من عمره. عشق هذه الحرفة منذ بداياته، وكان يذهب كل يوم بعد الظهيرة إلى "الأسطى" الذي علمه أسرارها، ثم عمل لاحقًا في كبرى المتاجر المتخصصة في بيع وصيانة الفيسبا.

يُعرف أشرف بقدرته الفائقة على إصلاح الفيسبا حتى في أصعب حالاتها، سواء كانت متهالكة أو تعرضت لحوادث. كما يقوم شخصيًا بجلب المواد والخامات اللازمة لأعمال التصليح.

علّم أشقاءه وأبناءه فنون المهنة، حتى احترفها معظمهم وافتتحوا ورشهم الخاصة.

التحديات التي تواجهه في العمل

ارتفاع الأسعار يشكل تحديًا كبيرًا أمام أشرف، إذ شهدت أسعار الفيسبا ارتفاعًا حادًا، فبينما كانت تُباع قديمًا بسعر لا يتجاوز 5000 جنيه، باتت أسعارها اليوم تبدأ من 20 أو 30 ألفًا، وتصل أحيانًا إلى 100 أو 150 وحتى 180 ألف جنيه، وهو ما ينعكس على أسعار قطع الغيار مثل سلك اللحام والصاج وغيرها.

ورغم التحديات، فإن عشاق الفيسبا يحرصون على الحفاظ عليها بدقة نظرًا لقيمتها المتزايدة.

أبناء أشرف متعلمون، وأحدهم يعمل معه في الورشة بعد انتهاء يومه الدراسي. يمتلك هذا الابن شغفًا بالمهنة و"غية الصنعة"، كما يتمتع بذكاء ملاحظ، حيث يرى ما قد لا يلاحظه والده، ويقدّم حلولًا مبتكرة للمشكلات التي تواجههم في الورشة.

يأمل أشرف أن يطوّر أبناؤه المهنة عبر الجمع بين المهارة اليدوية والتعليم الحديث.

نصائح عند شراء الفيسبا

الاستماع لصوت الموتور بدقة: يُفضل أن يكون صوته ناعمًا وغير مرتفع.

الشراء من معارض موثوقة يضمن جودة المنتج.

كلما انخفض السعر، غالبًا ما تقل جودة الخامات.

التأكد من وجود مراكز صيانة معتمدة وتوفر قطع الغيار بأسعار مناسبة.

بعض الموديلات، خاصة الإيطالية الأصلية، تحتفظ بقيمتها عند إعادة البيع.

إذا كانت الفيسبا مستعملة:

فحص الموتور والفرامل والإطارات والهيكل الخارجي.

التأكد من عدم وجود آثار لحوادث سابقة.

اختبارها شخصيًا قبل الشراء.

الاستعانة بمن لديه خبرة كافية في تقييم الحالة العامة.

نصائح عند استخدام الفيسبا

إجراء الصيانة الدورية بانتظام.

تغيير الزيت كل 1000 إلى 1500 كيلومتر، حسب نوع الفيسبا.

تفقد حالة الإطارات، الفرامل، السيور، والبوجيهات.

تشغيل الموتور لمدة دقيقة أو دقيقتين قبل الانطلاق، خصوصًا في الطقس البارد.

استخدام وقود جيد الجودة، مع عدم ترك خزان الوقود يفرغ تمامًا لحماية طرمبة البنزين.

تجنب الحمولات الزائدة.

متابعة عدادات الحرارة ولمبات الأعطال.

تغطية الفيسبا بغطاء مناسب لحمايتها من الشمس والمطر.

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