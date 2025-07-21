ننشر بالأسماء، حركة وكلاء الإدارات التعليمية بمحافظة الدقهلية (صور)

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين حركة تنقلات لوكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة وعددهم 17 إدارة تعليمية، وذلك خلال عرض المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية مذكرة تفصيلية بالحركة.

محافظ الدقهلية يعتمد حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة

وتضمنت الحركة لوكلاء الإدارت التعليمية



ـ طارق انور عبده التجديد له وكيل ادارة غرب المنصورة التعليميه

ـ ابراهيم جمعه منصور حسن عطيه تجديد وكيل إدارة شرق المنصورة التعليمية

ـ محمد يحي حامد حجاج من وكيل إدارة بلقاس التعليمية إلي وكيل إدارة طلخا التعليمية

ـ امال السيد احمد السيد من وكيل إدارة شربين التعليمية الي وكيل ادارة نبروه



ـ محمد عبدالله محمد شعبان من وكيل إدارة السنبلاوين التعليمية إلي وكيل إدارة شربين التعليمية

ـ محمد علي علي ابراهيم من وكيل إدارة ميت سلسيل إلي وكيل إدارة بلقاس

ـ صابرين المهدي عبد المطلب احمد صلاح من وكيل إدارة منية النصر الي وكيل إدارة اجا



ـ عادل عبد الله احمد كبير معلمين لغة عربيه بوحدة الجودة بالتعليم الفني الي وكيل إدارة السنبلاوين التعليمية تسييرا للعمل



ـ علي محمد صبري البهلول من وكيل إدارة بني عبيد التعليمية تسييرا للعمل الي وكيل ادارة تمي الامديد



- محمد المهدي حافظ من مدير التعليم الفني بإدارة غرب المنصورة التعليمية إلي وكيل لإدارة ميت غمر التعليمية تسييرا للعمل



ـ ليلي معروف صالح تجديد لها وكيل ادارة دكرنس التعليمية



ـ عبد القادر عسكر من وكيل إدارة تمي الامديد إلي بني عبيد



ـ انور الحسنين محمد من وكيل إدارة نبروه التعليمية الي وكيل إدارة منية النصر



ـ سعاد محمد حجازي من وكيل إدارة طلخا التعليمية الي وكيل إدارة ميت سلسيل



ـ أحمد الخضر أحمد طه من وكيل إدارة المطرية إلي وكيل إدارة الجمالية

ـ الشحات ابراهيم السيد احمد من وكيل إدارة الجمالية الي وكيل إدارة المنزلة



ـ وليد عبده التليس من رئيس قسم المتابعة بإدارة المنزلة إلي وكيل إدارة المطرية التعليمية

وتضمن القرار تكليف محمد عبد الرحمن القصبي من مدير ادارة بلقاس التعليمية الي مدير إدارة الإعارة بالمديرية، وتكليف ممدوح محمد فتحي ابو العز من مدير ادارة المنزله التعليمية إلي مدير ادارة رياض الاطفال بالمديرية ويندب رضا محمد عبده صبح من مدير ادارة ميت سلسيل التعليميه لتوجيه اللغة العربية بإدارة المطرية

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير العمل داخل الجهاز الإداري للدولة من خلال رفع كفاءة القيادات التنفيذية والعاملين داخل أجهزة الدولة المختلفة، لضمان تأدية الخدمات المقدمة للمواطنين على أكمل وجه وفي مقدمتها العملية التعليمية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم في هذا الشأن

تقييم مستمر لأداء القيادات والعاملين بالجهاز التنفيذي

وأوضح محافظ الدقهلية أن حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات تمت بناءً على تقييم لجنة القيادات والتي تضم أعضاء من كافة الجهات المعنية المختصين في تقييم أداء القيادات والعاملين بالجهاز التنفيذي للمحافظة، وصولا لأفضل الاختيارات التي تساعد على إخراج منتج تعليمي جيد وأفضل أداء لصالح العمل داخل الإدارات التعليمية واختيار العناصر ذات القدرة على القيادة وإدارة العمل بكفاءة.

اختبارات للمتقدمين على أسس من الشفافية والكفاءة لاختيار الأفضل

من جانبه أكد مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم عقد اختبارات لكافة مديري الإدارات والوكلاء والمتقدمين الجدد على أسس من الشفافية والكفاءة لاختيار الأفضل من حيث الكفاءة المهنية، وفقًا لمعايير الجودة والإدارة والقدرة على القيادة وتحقيق رؤية التطوير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية.

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