الإسكان: تخصيص حمامات سباحة وبيع محال وصيدلية بمدينتي المنصورة الجديدة والعاشر

أعلن المهندس محمد محمود الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، تخصيص 3 حمامات سباحة بالخدمات و3 كافيتريات بمشروع جنة السكني بالمرحلة الأولى بالمدينة بجلسة مزاد علني، وذلك في إطار الحرص على سرعة توفير الخدمات للسكان.

وأوضح رئيس الجهاز أن جلسة المزاد العلني عقدت بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية وشرطة التعمير، وتم التخصيص بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بيع 11 محلًا تجاريًا وصيدلية، بالسوق التجارية المُنفذة بمنطقة المطورين الجنوبية – مجمع (ج)، بالإضافة إلى قطعة أرض بمحور الخدمات الغربي "المرحلة الرابعة"، بنشاط محطة تموين سيارات، وذلك بحضور ممثلين عن مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد.

وأشار المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، إلى أنه سيتم طرح المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل والخدمات المتكاملة للسكان.

متابعة معدلات التنمية

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من المطورين العقاريين والكيانات العاملة بإقليم الساحل الشمالي الغربي، لبحث فرص التعاون، ومتابعة معدلات التنمية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهازي تنمية مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي.

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير الإسكان أن اجتماع اليوم يأتي في إطار اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، مشيرا إلى اننا نستهدف وجود تكامل بين المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة، مؤكدا أن وزارة الإسكان لديها رؤية لتنمية المنطقة بالكامل.

وأكد شريف الشربيني ضرورة الاهتمام بالمكون الفندقي في القطاعات التنموية المستهدفة، وذلك فى ضوء الإقبال الكبير الذى شهده الساحل الشمالى فى الآونة الأخيرة، وزيادة عدد السياح الوافدين، بما يدعم توجه الدولة لزيادة القدرة من الغرف الفندقية بطول الساحل الشمالى الغربى.

واستعرض الاجتماع عددا من الأفكار والمقترحات لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة ووجود تكامل بين المشروعات والنطاقات التنموية بالمنطقة، حيث وجه الوزير بالعمل والتنسيق مع الشركات العاملة لتذليل أي عقبات تواجههم خلال تنفيذ المشروعات.

طلبات تقنين الأراضي

ومن جانبهم قدم كبار المطورين الشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على الفكر المتطور للوزارة في تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، مستعرضين عددا من الطلبات التي من شأنها التيسير لدفع عجلة العمل وتنفيذ المشروعات بهذه المنطقة.

ويستقبل جهاز مدينة الشروق اليوم الأحد، دفعة جديدة من المواطنين أصحاب طلبات تقنين أراضيهم بتوسعات مدينة الشروق، وذلك للحضور لمقر جهاز المدينة لاستكمال إجراءات التقنين.

وأشار جهاز مدينة الشروق إلى أنه في إطار اهتمام الهيئة بآلية وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة يتم استقبال المواطنين أصحاب الطلبات لاستكمال إجراءات التقنين المعتمدة طلباتهم من اللجنة الرئيسية للتقنين.

وجاءت قائمة أسماء المواطنين كالتالي:

وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بحضور ممثلي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني، لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في الطرح المجمع للوحدات السكنية بإجمالي عدد وحدات يقدر بحوالي ٤٠٠ ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وكذا للإسكان فوق المتوسط والفاخر، مؤكدًا أهمية الانتهاء من كافة الإجراءات ليتم طرح الوحدات في أقرب وقت ممكن.

واستعرضت مي عبد الحميد خلال الاجتماع الموقف المالي لمشروعات الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بكافة مراحله، بجانب التدفقات المالية للصندوق والإيرادات والمصروفات، وحجم الدعم النقدي الذي حصل عليه المواطنون حاجزو الوحدات.

وتناولت مي عبد الحميد موقف إعلان "سكن لكل المصريين 5" بإجمالي 78 ألف وحدة سكنية، لافتةً إلى أن عدد المواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط حوالي 762 ألفا من بينهم نحو 589 ألف مواطن قاموا بسداد جدية الحجز، ونحو 571 ألف مواطن تقدموا بالموقع الإلكتروني للصندوق.

كشفت المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان عن تفاصيل ومعدلات تنفيذ مشروع شقق سكن كل المصريين بالمدينة.

وأكد أنه جاري تنفيذ مشروع "سكن لكل المصريين" بحي شرقي الأندلس، الذي يضم ١٢٥ عمارة بإجمالي ٣٠٠٠ وحدة سكنية بمساحة ٩٠ مترًا مربعًا للوحدة، حيث بلغت نسبة الإنجاز ٩٨%.

وترأس المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الشركات المنفذة لمشروعات المرافق بالمدينة، وذلك لمراجعة مستجدات المشروعات الجارية وضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وبما يواكب التطلعات التنموية للمدينة.

وشهد الاجتماع حضورًا من قيادات الجهاز، حيث شارك فيه المهندس محمد حنة، نائب رئيس الجهاز للتشغيل والصيانة، والدكتور المهندس عبد الرحمن عطا الله، نائب رئيس الجهاز للمناطق الصناعية والمرافق، إلى جانب المهندسة سمر، مدير إدارة المرافق الصناعية، والمهندس محمد عاشور.

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