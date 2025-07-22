المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة خطف وهتك عرض طفل في الدرب الأحمر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة ان المتهم م. ج.، عاطل، وأنه في أبريل الماضي بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة خطف الطفل المجني عليه "س. ا."، وذلك بأن استدرجه إلى محل عمله بحيلة انطلت عليه ليبعده عن أعين ذويه والرقباء مستغلًا صلة سابقة بوالده في العمل.

هتك عرض الطفل المجني عليه بالقوة

وأضافت التحقيقات أن المتهم في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه بالقوة، مستغلًا تواجده في محله وحداثة سنه وتواريه عن الأنظار، وإجباره على مشاهدة أفلام إباحية وكشف ملابسه السفلية وحث المجنى عليه على خلع ملابسه السفلية فحسرها خوفًا منه ثم هتك عرضه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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