الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة خطف وهتك عرض طفل في الدرب الأحمر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر. 

وجاء في تحقيقات النيابة العامة ان المتهم م. ج.، عاطل، وأنه في أبريل الماضي بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة خطف الطفل المجني عليه "س. ا."، وذلك بأن استدرجه إلى محل عمله بحيلة انطلت عليه ليبعده عن أعين ذويه والرقباء مستغلًا صلة سابقة بوالده في العمل.

هتك عرض الطفل المجني عليه بالقوة

وأضافت التحقيقات أن المتهم في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه بالقوة، مستغلًا تواجده في محله وحداثة سنه وتواريه عن الأنظار، وإجباره على مشاهدة أفلام إباحية وكشف ملابسه السفلية وحث المجنى عليه على خلع ملابسه السفلية فحسرها خوفًا منه ثم هتك عرضه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة الدرب الأحمر النيابة العامة اخبار الحوادث مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

عرض ضحية هتك العرض داخل محل موبيليا بالجيزة على الطب الشرعي

قبل أولى جلسات المحاكمة، الاتهامات الموجهة لمدرب كونغ فو هتك عرض تلميذته بمدرسة لغات

إحالة ذئب بشري للجنايات بتهمة هتك عرض طفل من ذوي الهمم بالمطرية

الأكثر قراءة

موجة غضب بسبب ضرب أب لابنته في صيدلية، والنشطاء يطالبون بالتصدي للعنف الأسري (فيديو)

5 قرارات جمهورية حاسمة ينتظرها الشارع المصري

ترقبوا، نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

جمهور يواجه مصطفى كامل بكليب "أبوسك” بعد منع راغب علامة من الغناء في مصر (فيديو)

3985 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 بمحافظة القليوبية

انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

أخبار مصر: بيان من وزارة المالية بشأن حزمة اجتماعية جديدة، سر تواصل صلاح مع الأهلي، قفزة بأسعار الجبن، واشنطن تهدد حماس

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية التوبة من الغش في الامتحانات وشروطها

الدعاء لأهل غزة بالإغناء عن ذل الحاجة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية