الأحد 20 يوليو 2025
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حوادث

قبل أولى جلسات المحاكمة، الاتهامات الموجهة لمدرب كونغ فو هتك عرض تلميذته بمدرسة لغات

أولى جلسات محاكمة
أولى جلسات محاكمة مدرب كونغ فو

تنظر محكمة الجيزة، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة مدرب كونغ فو على خلفية اتهامه بهتك عرض تلميذته بمدرسة لغات في حدائق الأهرام.

وكشفت تفاصيل التحقيقات في القضية رقم 17561 لسنة 2025 جنايات قسم الهرم، أن المتهم "مدرب كونغ فو" هتك عرض تلميذته، داخل مدرسة بحدائق الأهرام.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم في غضون عام 2024 بدائرة قسم الهرم، واقع المتهم المجني عليها الطفلة م. م. أكثر من مرة، وذلك حال كونه مدربها الخاص مستغلا صغر سنها، وأنه أوهمها بأنه سيتزوج منها.

المتهم تعدى على الطفلة وأوهمها بأنه سيتزوج منها

وكشفت الشاهدة الأولى ح. ف. - 50 سنة - ربة منزل، أنه نما إلى علمها من ابنتها بتعديه عليها أكثر من مرة على مدار سنة كاملة، وذلك خلال تدريبها على ألعاب رياضية بالمدرسة، وأنه أوهمها بأنه سيتزوج منها.

وبالاطلاع على شهادة ميلاد المجني عليها، تبين أنها طفلة لم تتجاوز الـ10 سنوات، وبورود تقرير الطب الشرعي بالكشف عن المجني عليها، تبين أنها سليمة الأعضاء البشرية الخارجية، وتبين وجود تمزق قديم بغشاء البكارة، أي أنه يتعذر تحديد وقت الإصابة على وجه الدقة، كما لم يتبين وجود ادعاء واضح فنيا يشير للتعدي عليها.

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محكمة الجيزة الجيزة محاكمة مدرب كونغ فو حدائق الأهرام مدرب الكونغ فو

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