أهلي جدة السعودي يكشف عن قميصه للموسم الجديد

كشف نادي أهلي جدة السعودي عن قميصه الأساسي والاحتياطي للموسم الكروي الجديد الذي يحافظ على اللونين الأخضر والأبيض.

قميص الأهلي للموسم الجديد

فيما حسمت إدارة نادي أهلي جدة موقفها من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، المقرر إقامتها في هونج كونج خلال شهر أغسطس المقبل، بعد انسحاب الهلال.

الهلال يعتذر عن خوض السوبر السعودي

وكان الهلال السعودي أبلغ اتحاد كرة القدم السعودي رسميًّا اعتذاره عن عدم خوض السوبر، مبررًا ذلك بتأخر حصول لاعبيه على فترة الراحة عقب مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، ورغبة الجهاز الفني في تجنّب الإرهاق قبل بداية الموسم الجديد.

واختار الاتحاد السعودي أهلي جدة للمشاركة بدلًا من الهلال في السوبر السعودي.

أهلي جدة يتجه لرفض خوض السوبر

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن شركة النادي الأهلي تتجه إلى رفض خوض البطولة، ليصبح الطريق ممهّدًا أمام الشباب للمشاركة بديلًا عن الهلال المعتذر.

وبحسب الصحيفة فإن القرار داخل أروقة الأهلي بات شبه جماعي، بعد استشارة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، الذي أبدى تحفظه على خوض البطولة في ظل عدم اكتمال الجاهزية الفنية للفريق، والتأخر في إغلاق ملف التعاقدات الصيفية.

وتابعت الصحيفة أن إدارة الأهلي استقرت على ضرورة التركيز على الاستحقاقات الكبرى للموسم الجديد، أبرزها دوري روشن، كأس الملك، ودوري أبطال آسيا للنخبة.

وأشارت إلى أنه في حال صدور الاعتذار الرسمي من الأهلي خلال الساعات المقبلة، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيتوجه إلى مخاطبة نادي الشباب، صاحب المركز السادس في دوري روشن بالموسم الماضي.

الشباب السعودي يوافق على خوض السوبر

وأكدت الصحيفة أن الشباب سيوافق على المشاركة فور تسلمه دعوة رسمية.

يذكر أن السوبر السعودي سيُقام في هونج كونج خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس المقبل، حيث كان من المفترض أن يواجه الهلال نظيره القادسية في نصف النهائي، فيما تجمع المباراة الأخرى النصر والاتحاد، على أن يُقام النهائي يوم 23 من الشهر ذاته.

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