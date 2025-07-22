نائب محافظ دمياط تعلن بدء خطوات تطوير منظومة إدارة المخلفات باستخدام تقنية GPS

بدأت محافظة دمياط تنفيذ خطوات فعلية لتطوير شامل لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وضمن جهود المحافظة لتحسين المظهر الحضاري وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة لجميع المواطنين.





اجتماع تنسيقي لبدء التنفيذ

جاء الإعلان خلال اجتماع موسع ترأسته المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، بحضور الدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات والمتحدث الرسمي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية، من بينهم أحمد بدران مدير الشئون المالية والإدارية، والمهندس محمد كمال الدالي مدير إدارة البيئة، والمهندس محمد كيوان مدير إدارة المركبات، ومحمود فايد مدير إدارة الأزمات والكوارث.





تغطية شاملة وعدالة في توزيع الصناديق

أكدت نائب المحافظ أن الخطة الجديدة تعتمد على تغطية جغرافية دقيقة لمواقع تجميع المخلفات، من خلال تحديد مواقع صناديق القمامة باستخدام الإحداثيات الجغرافية (GPS)، بما يضمن توزيعها بشكل عادل يتناسب مع الكثافة السكانية في كل منطقة، إلى جانب ترقيمها وتتبعها لضمان الصيانة الدورية والرقابة المستمرة.

وأضافت أن المحافظة بدأت بالفعل في تطبيق النظام الجغرافي بمركز ومدينة كفر سعد كنموذج أولي، تمهيدا لتعميمه على باقي المناطق.

تنفيذ خطوات فعلية لتطوير شامل لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية

نحو نموذج بيئي يحتذى به

صرحت المهندسة شيماء الصديق قائلة: "لن نترك شارعًا بدون صندوق مناسب، ولن نسمح بوجود تجمعات عشوائية للمخلفات بعد اليوم. النظافة مسؤولية جماعية، ونعمل على أن تكون دمياط نموذجا يحتذى به في الحفاظ على البيئة والمظهر العام".

خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة

تهدف المنظومة المطورة إلى الحد من الإلقاء العشوائي، ورفع كفاءة منظومة النظافة بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات التنفيذية، في إطار خطة المحافظة لتحقيق تنمية مستدامة تليق بالمواطنين.

قريبا.. تفاصيل الحصر والتوزيع الميداني

دعت نائب المحافظ المواطنين إلى متابعة ما ستشهده الأيام المقبلة من أعمال ميدانية لحصر وتوزيع الصناديق، ضمن منظومة تقنية حديثة تسهم في تحسين مستوى النظافة والخدمة البيئية في كافة أنحاء المحافظة.

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