الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ دمياط تعلن بدء خطوات تطوير منظومة إدارة المخلفات باستخدام تقنية GPS

شيماء الصديق نائب
شيماء الصديق نائب محافظ دمياط

بدأت محافظة دمياط تنفيذ خطوات فعلية لتطوير شامل لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وضمن جهود المحافظة لتحسين المظهر الحضاري وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة لجميع المواطنين.


 

اجتماع تنسيقي لبدء التنفيذ

جاء الإعلان خلال اجتماع موسع ترأسته المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، بحضور الدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات والمتحدث الرسمي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية، من بينهم أحمد بدران مدير الشئون المالية والإدارية، والمهندس محمد كمال الدالي مدير إدارة البيئة، والمهندس محمد كيوان مدير إدارة المركبات، ومحمود فايد مدير إدارة الأزمات والكوارث.


 

تغطية شاملة وعدالة في توزيع الصناديق

أكدت نائب المحافظ أن الخطة الجديدة تعتمد على تغطية جغرافية دقيقة لمواقع تجميع المخلفات، من خلال تحديد مواقع صناديق القمامة باستخدام الإحداثيات الجغرافية (GPS)، بما يضمن توزيعها بشكل عادل يتناسب مع الكثافة السكانية في كل منطقة، إلى جانب ترقيمها وتتبعها لضمان الصيانة الدورية والرقابة المستمرة.

وأضافت أن المحافظة بدأت بالفعل في تطبيق النظام الجغرافي بمركز ومدينة كفر سعد كنموذج أولي، تمهيدا لتعميمه على باقي المناطق.

 

 

تنفيذ خطوات فعلية لتطوير شامل لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية
تنفيذ خطوات فعلية لتطوير شامل لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية

 

نحو نموذج بيئي يحتذى به

صرحت المهندسة شيماء الصديق قائلة: "لن نترك شارعًا بدون صندوق مناسب، ولن نسمح بوجود تجمعات عشوائية للمخلفات بعد اليوم. النظافة مسؤولية جماعية، ونعمل على أن تكون دمياط نموذجا يحتذى به في الحفاظ على البيئة والمظهر العام".

 

خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة

تهدف المنظومة المطورة إلى الحد من الإلقاء العشوائي، ورفع كفاءة منظومة النظافة بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات التنفيذية، في إطار خطة المحافظة لتحقيق تنمية مستدامة تليق بالمواطنين.

 

قريبا.. تفاصيل الحصر والتوزيع الميداني

دعت نائب المحافظ المواطنين إلى متابعة ما ستشهده الأيام المقبلة من أعمال ميدانية لحصر وتوزيع الصناديق، ضمن منظومة تقنية حديثة تسهم في تحسين مستوى النظافة والخدمة البيئية في كافة أنحاء المحافظة.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة الأزمات والكوارث إدارة البيئة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط تحسين المظهر الحضاري تجميع المخلفات رفع كفاءة منظومة النظافة محافظ دمياط محافظة دمياط منظومة إدارة المخلفات مركز ومدينة كفر سعد

مواد متعلقة

نائب محافظ دمياط تبحث آليات تطوير الخدمات الصحية وتنظيم فعاليات رياضية

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

9 مشروعات عملاقة و144% نمو في الإيرادات.. إنجازات وزارة الإنتاج الحربي تتجاوز التوقعات في 2024

ننشر أول 61 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة النواب

حصاد هيئة الكتاب في 2024، طفرة في مشروع النشر وإصدار 450 عنوانًا

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الأكثر قراءة

موجة غضب بسبب ضرب أب لابنته في صيدلية، والنشطاء يطالبون بالتصدي للعنف الأسري (فيديو)

5 قرارات جمهورية حاسمة ينتظرها الشارع المصري

ترقبوا، نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

جمهور يواجه مصطفى كامل بكليب "أبوسك” بعد منع راغب علامة من الغناء في مصر (فيديو)

3985 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 بمحافظة القليوبية

انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

أخبار مصر: بيان من وزارة المالية بشأن حزمة اجتماعية جديدة، سر تواصل صلاح مع الأهلي، قفزة بأسعار الجبن، واشنطن تهدد حماس

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

استقرار سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية التوبة من الغش في الامتحانات وشروطها

الدعاء لأهل غزة بالإغناء عن ذل الحاجة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية