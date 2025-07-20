تنسيق الجامعات 2025، ننشر الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة 2024

تنسيق الجامعات 2025، يترقب طلاب الثانوية العامة 2025، إعلان نتيجة الثانوية العامة، وبدأ البحث يتزايد عن مؤشرات القبول بالجامعات، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية.

وعادة ما تتقارب نسب القبول، والحدود الدنيا للكليات في تنسيق الجامعات الخاصة، وربما تقل أو تزيد بنسب طفيفة كل عام عن سابقه، لذلك يهتم الطلاب كثيرا بمعرفة نسب القبول في كليات الجامعات الخاصة للعام الماضي 2024/ 2025.

وتستعرض بوابة فيتو خلال التقرير، الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة 2024، للطلاب الثانوية العامة، وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، تسهيلا على الطلاب.

تنسيق الجامعات الخاصة 2024 للشهادات المعادلة

جاء الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة 2024 لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية كالتالي:

كلية الطب البشري 85%

كلية طب الأسنان 82%

كلية طب الأسنان جامعة سيناء فرع القنطرة 77%

كلية طب الأسنان جامعة سيناء فرع العريش 75%

كلية العلاج الطبيعي 78%

كلية العلاج الطبيعي جامعة سيناء فرع القنطرة 73%

كلية العلاج الطبيعي جامعة سيناء فرع العريش 71%

كلية الصيدلة 73%

كلية الصيدلة جامعة سيناء فرع القنطرة 68%

كلية الصيدلة جامعة سيناء فرع العريش 66%

كلية الطب البيطري 56%

كلية الهندسة 70 %

كلية الهندسة جامعة سيناء فرع القنطرة 65%

كلية الهندسة جامعة سيناء فرع العريش 63%

كلية علوم الحاسب 65%

كلية التكنولوجية الحيوية 58%

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 58%

كلية العلوم الأساسية 58%

كلية الفنون التطبيقية 58%

كلية اللغات والترجمة 58%

كلية الإعلام 58%

كلية الاقتصاد والإدارة 58%

كلية التربية والعلوم الاجتماعية 58%

كلية السياحة والفنادق 58%

كلية التمريض 58%

كلية الآثار 58%

كلية الحقوق والقانون 58%

كلية العلوم السينمائية 58%

تنسيق الجامعات الخاصة 2024 للثانوية العامة والأزهرية

جاء تنسيق الجامعات الخاصة 2024، لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية كالتالي:

كلية الطب البشري 79%

كلية طب الأسنان 77%

كلية طب الأسنان جامعة سيناء فرع القنطرة 75%

كلية طب الأسنان جامعة سيناء فرع العريش 73%

كلية العلاج الطبيعي 75%

كلية العلاج الطبيعي جامعة سيناء فرع القنطرة 74%

كلية العلاج الطبيعي جامعة سيناء فرع العريش 72%

كلية الصيدلة 71%

كلية الصيدلة جامعة سيناء فرع القنطرة 70%

كلية الصيدلة جامعة سيناء فرع العريش 68%

كلية الطب البيطري 67%

كلية الهندسة 68 %

كلية الهندسة جامعة سيناء فرع القنطرة 66%

كلية الهندسة جامعة سيناء فرع العريش 65%

كلية علوم الحاسب 60%

كلية التكنولوجية الحيوية 53%

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 53%

كلية العلوم الأساسية 53%

كلية الفنون التطبيقية 53%

كلية اللغات والترجمة 53%

كلية الإعلام 53%

كلية الاقتصاد والإدارة 53%

كلية التربية والعلوم الاجتماعية 53%

كلية السياحة والفنادق 53%

كلية التمريض 53%

كلية الآثار 53%

كلية الحقوق والقانون 53%

كلية العلوم السينمائية 53%

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