الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تنسيق الجامعات 2025، ننشر الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة 2024

تنسيق الجامعات الخاصة
تنسيق الجامعات الخاصة 2024

تنسيق الجامعات 2025، يترقب طلاب الثانوية العامة 2025، إعلان نتيجة الثانوية العامة، وبدأ البحث يتزايد عن مؤشرات القبول بالجامعات، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية.

وعادة ما تتقارب نسب القبول، والحدود الدنيا للكليات في تنسيق الجامعات الخاصة، وربما تقل أو تزيد بنسب طفيفة كل عام عن سابقه، لذلك يهتم الطلاب كثيرا بمعرفة نسب القبول في كليات الجامعات الخاصة للعام الماضي 2024/ 2025.

وتستعرض بوابة فيتو خلال التقرير، الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة 2024، للطلاب الثانوية العامة، وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، تسهيلا على الطلاب.

تنسيق الجامعات الخاصة 2024 للشهادات المعادلة

جاء الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة 2024  لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية كالتالي: 
كلية الطب البشري 85%
كلية طب الأسنان 82%
كلية طب الأسنان جامعة سيناء فرع القنطرة 77%
كلية طب الأسنان جامعة سيناء فرع العريش 75%
كلية العلاج الطبيعي 78%
كلية العلاج الطبيعي جامعة سيناء فرع القنطرة 73%
كلية العلاج الطبيعي جامعة سيناء فرع العريش 71%
كلية الصيدلة 73%
كلية الصيدلة جامعة سيناء فرع القنطرة 68%
كلية الصيدلة جامعة سيناء فرع العريش 66%
كلية الطب البيطري 56%
كلية الهندسة 70 %
كلية الهندسة جامعة سيناء فرع القنطرة 65%
كلية الهندسة جامعة سيناء فرع العريش 63%
كلية علوم الحاسب 65%
كلية التكنولوجية الحيوية 58%
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 58%
كلية العلوم الأساسية 58%
كلية الفنون التطبيقية 58%
كلية اللغات والترجمة 58%
كلية الإعلام 58%
كلية الاقتصاد والإدارة 58%
كلية التربية والعلوم الاجتماعية 58%
كلية السياحة والفنادق 58%
كلية التمريض 58%
كلية الآثار 58%
كلية الحقوق والقانون 58%
كلية العلوم السينمائية 58%

تنسيق الجامعات الخاصة 2024 للثانوية العامة والأزهرية

جاء تنسيق الجامعات الخاصة 2024، لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية كالتالي:

كلية الطب البشري 79%
كلية طب الأسنان 77%
كلية طب الأسنان جامعة سيناء فرع القنطرة 75%
كلية طب الأسنان جامعة سيناء فرع العريش 73%
كلية العلاج الطبيعي 75%
كلية العلاج الطبيعي جامعة سيناء فرع القنطرة 74%
كلية العلاج الطبيعي جامعة سيناء فرع العريش 72%
كلية الصيدلة 71%
كلية الصيدلة جامعة سيناء فرع القنطرة 70%
كلية الصيدلة جامعة سيناء فرع العريش 68%
كلية الطب البيطري 67%
كلية الهندسة 68 %
كلية الهندسة جامعة سيناء فرع القنطرة 66%
كلية الهندسة جامعة سيناء فرع العريش 65%
كلية علوم الحاسب 60%
كلية التكنولوجية الحيوية 53%
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 53%
كلية العلوم الأساسية 53%
كلية الفنون التطبيقية 53%
كلية اللغات والترجمة 53%
كلية الإعلام 53%
كلية الاقتصاد والإدارة 53%
كلية التربية والعلوم الاجتماعية 53%
كلية السياحة والفنادق 53%
كلية التمريض 53%
كلية الآثار 53%
كلية الحقوق والقانون 53%
كلية العلوم السينمائية 53%

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2025 الثانوية العامة الثانوية العامة 2025 نتيجة الثانوية العامة تنسيق الجامعات الخاصة الشهادات المعادلة الحد الادني للقبول بكليات الجامعات الخاصة 2024 الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة 2024

مواد متعلقة

تنسيق الجامعات، كل ما تريد معرفته عن كلية التمريض بحلوان

تنسيق الجامعات 2025، قائمة المعاهد الخاصة العليا المعتمدة في مصر

تنسيق الجامعات 2025، مصروفات الجامعات الخاصة في مصر المعتمدة

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2025، مصادر تكشف بشرى سارة للطلاب وأولياء الأمور

السجن المشدد 6 سنوات لأم ألقت بأبنائها من أعلى كوبري العامرية

بعد عقدي الـ 5 ملايين جنيه لزيزو وتريزيجيه، مستند يكشف تحرك جهات رقابية للتفتيش على الأندية

إنشاء سد جديد بإثيوبيا، باحث يكشف لعبة أديس أبابا في المياه لتعدين الذهب

الأمن الوطنى: حركة حسم خططت لاستهداف الطائرة الرئاسية

مقتل عنصرين من حركة حسم الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات إنقاذ الرهائن

وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي بفيديو مؤثر

الأهلي يستعد لتوجيه الشكر رسميا لهذا اللاعب

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 20 /7/ 2025

آخر تطورات أسعار الحديد اليوم الأحد 20-7-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأحد 20-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

لمرشحي انتخابات الشيوخ 2025.. 8 محظورات في الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم كتب الكتاب فى المنام وعلاقته بحلول اليسر بعد العسر

"صوت تحبه الملائكة"، 40 عاما على وفاة الشيخ محمود علي البنا وهذه تفاصيل رؤيته للرسول

دعاء التوفيق والنجاح لطلاب الثانوية العامة 2025

المزيد
الجريدة الرسمية