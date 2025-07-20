تجديد حبس المتهم بقتل شاب وإصابة آخرين في بولاق الدكرور

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس المتهم بقتل شاب، وإصابة آخرين في بولاق الدكرور، 15 يوم على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

مقتل شخص نتيجة الاعتداء عليه ببولاق الدكرور

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بمقتل شخص نتيجة الاعتداء عليه فى بولاق الدكرور، وبإجراء التحريات تبين أن عاطلا وراء الاعتداء على شاب بسلاح أبيض، بالإضافة إلى إصابة شخصين آخرين بجروح، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

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