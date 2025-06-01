التحقيق في حريق مخزن أخشاب بعزبة النخل والنيابة تنتظر تقرير المعمل الجنائي

أمرت نيابة المرج بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب اندلاع حريق داخل مخزن أخشاب بتقسيم حوشان، بجوار نزلة مؤسسة الزكاة في اتجاه عزبة النخل، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحريات حول الحادث وملابساته.

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران التهمت كميات كبيرة من الأخشاب داخل المخزن، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مخزن أخشاب، وعلى الفور تحركت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى مكان الحادث للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

وتمكنت الأجهزة المختصة من إخماد الحريق وإتمام عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى، فيما تم إخطار الجهات المعنية للبدء في التحقيقات والتأكد من مدى التزام المخزن باشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق.

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