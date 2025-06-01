الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيق في حريق مخزن أخشاب بعزبة النخل والنيابة تنتظر تقرير المعمل الجنائي

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أمرت نيابة المرج بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب اندلاع حريق داخل مخزن أخشاب بتقسيم حوشان، بجوار نزلة مؤسسة الزكاة في اتجاه عزبة النخل، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحريات حول الحادث وملابساته.

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران التهمت كميات كبيرة من الأخشاب داخل المخزن، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مخزن أخشاب، وعلى الفور تحركت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى مكان الحادث للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

وتمكنت الأجهزة المختصة من إخماد الحريق وإتمام عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى، فيما تم إخطار الجهات المعنية للبدء في التحقيقات والتأكد من مدى التزام المخزن باشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المرج غرفة عمليات النجدة عزبة النخل مؤسسة الزكاة

مواد متعلقة

أخبار مصر: حصيلة حريق المرج، حقيقة إصابة نوال الدجوي بالزهايمر، وفاة 8 ملايين شخص بسبب التدخين، بيراميدز يواجه صن داونز

احتراق 33 محلا وخسائر بملايين الجنيهات وحالات اختناق حصيلة حريق المرج

الأكثر قراءة

آخر تطورات أزمة البنزين المغشوش ومحاسبة المتسببين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والقناة الناقلة

في أول أيام تشغيله، إقبال كبير من المواطنين على استخدام الأتوبيس الترددي (صور)

طمس الباركود وترك بيانات اللجنة، صورة امتحان الدراسات المتداولة تكشف ناشرها

تعليم القاهرة: إحالة رئيس لجنة بالشهادة الإعدادية ومراقب وأمن لجنة للشئون القانونية تمهيدا للإحالة للنيابة العامة

تداول أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في 5 محافظات على "تليجرام"

قرارات عاجلة من النيابة في مشاجرة بالرصاص بين عائلتين في سوهاج

بعد 50 دقيقة، وزارة التربية والتعليم تستعيد حسابها على فيس بوك بعد اختراقها من مجهول

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 1-6-2025 ببداية التعاملات

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 - 6 - 2025

أسعار الذهب فى مصر بختام التعاملات اليوم السبت 31 - 5 - 2025

المزيد

انفوجراف

سيطرة مصرية على أقوى دوري في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد أيام التشريق 2025 وفضائلها وحكم صيامها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية