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أخبار مصر

مجلس طب قصر العيني يبحث إحياء مجلة "القصر" وتشغيل الموقع الإلكتروني لـ"طب الأزمات والكوارث"

اجتماع مجلس كلية
اجتماع مجلس كلية طب قصر العيني
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عقدت كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة اجتماع مجلس الكلية، أمس الإثنين، برئاسة الدكتور حسام صلاح عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

مجلس كلية طب قصر العيني 
مجلس كلية طب قصر العيني 

حضر المجلس وكلاء الكلية، ونواب المدير التنفيذي للمستشفيات، ومستشاري العميد، ورؤساء الأقسام، ممثلي أعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية، لمناقشة عدد من الموضوعات التعليمية والبحثية والإدارية المرتبطة بالكلية.

وهنأ عميد الكلية في بداية الاجتماع، الدكتورة منى الرخاوي – أستاذ ورئيس قسم الطب النفسي الأسبق – بمناسبة انتخابها نائبًا لرئيس الجمعية العالمية للعلاج الجماعي والعمليات (IAGP) للفترة من 2025 حتى 2028، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يضاف إلى رصيد الكلية المتميز على الساحة الدولية.

كما هنأ المجلس الفريق البحثي الذي نشر ورقة بحثية مهمة بعنوان: "الأطياف السريرية والوراثية لأمراض الركود الصفراوي الوراثية في مصر" في الدورية العلمية العالمية المرموقة Clinical Genetics، الصادرة عن دار النشر العالمية WILEY، مما يعد انعكاسًا لمكانة الكلية البحثية وريادتها الإقليمية في الدراسات الجينية والسريرية.

وأعرب المجلس عن فخره بإنجاز الدكتورة ندى حافظ – طبيب مقيم بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية – لفوزها بميداليتين ذهبيتين ضمن منافسات الفرق، وميدالية فضية في منافسات الفردي في بطولة أفريقيا للكبار في رياضة السلاح لعام 2025، التي أُقيمت بمدينة لاغوس، نيجيريا.

أول جهاز تنفس صناعي مصري

واستعرض المجلس خلال الجلسة نتائج التعاون بين الصناعة وجامعة القاهرة، بعد الإعلان عن حصول جهاز التنفس الصناعي المصري EZVent، على الترخيص التجاري الرسمي من هيئة الدواء المصرية، عقب اجتيازه جميع المراحل البحثية والتجريبية، ليُعد أول جهاز تنفس صناعي للرعاية الحرجة يتم تصميمه وتطويره وتصنيعه بالكامل داخل مصر وفقًا لمعايير الأداء والسلامة المعتمدة دوليًا. وقد تمت التجارب السريرية وما قبل السريرية للجهاز بالتعاون مع نخبة من أطباء قصر العيني داخل وحدة شريف مختار ومركز التعليم المتطور.

مجلس كلية طب قصر العيني 
مجلس كلية طب قصر العيني 

إعادة إصدار مجلة القصر

ووافق المجلس على إعادة إصدار مجلة "القصر"، التي كانت تصدر من ذي قبل، على أن يتم إصدارها بشكل يتواكب مع مستجدات العصر ومستحدثات المنظومة الطبية وتوزع مجانًا داخل قصر العيني، والتي توثق كافة الأنشطة والفعاليات الخاصة بالكلية والمستشفيات. 

وقال الدكتور حسام صلاح، إن عودة مجلة القصر إلى الصدور خطوة نحو الحفاظ على ذاكرة الكلية المؤسسية، ومشاركة المجتمع الجامعي والطبي في ما ننجزه من تعليم وبحث وخدمة صحية، ويدعم الشفافية والتوثيق المستمر لحراك قصر العيني العلمي والمهني.

تشغيل الموقع الإلكتروني لمجلة طب الأزمات والكوارث

كما أعلن المجلس عن تشغيل الموقع الإلكتروني لمجلة "طب الأزمات والكوارث"، المتخصصة في تغطية الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، والتي سيتم إصدارها بشكل دوري أربع مرات في العام.

وستقبل المقالات العلمية المتخصصة في هذا المجال للنشر عبر الموقع، على أن تصدر المجلة تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسام صلاح، ويرأس تحريرها الأستاذ الدكتور عبد المجيد قاسم – وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

واستعرض الرابط الخاص بتحديثات المجلة الدولية ذات الصلة من هنـــــــــــــا.

تقييم برامج تدريب أطباء الامتياز

استعرض المجلس ورش العمل التي أُقيمت على مدار ثلاثة أيام متتالية (6–8 يوليو 2025) لتقييم برامج تدريب أطباء الامتياز في الأقسام الإكلينيكية.

وأكد الدكتور حسام صلاح أن هذه الورش جاءت في إطار حرص الكلية على ضمان جودة التدريب وتطويره بما يُحقق الجدارة المهنية، موجّهًا الشكر للأقسام المشاركة ومتابعي البرنامج. 

وشدد على استمرارية المتابعة حتى يتسنى الوصول إلى الهدف الأساسي من التدريب بخروج طبيب قادر على خدمة المرضى واستحداث طرق العلاج التي تحقق الشفاء لهؤلاء المرضى.

مجلس كلية طب قصر العيني 
مجلس كلية طب قصر العيني 

كما أشار المجلس إلى الجولة التفقدية التي قام بها رئيس جامعة القاهرة لمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، والتي أكد خلالها دعم الجامعة لجهود التطوير الشامل داخل المستشفيات الجامعية.

زيارات رسمية لدعم البرنامج الطبي الفرنسي بقصر العيني

وفي إطار تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، ناقش المجلس الزيارات الرسمية لوفود سفارات كل من غينيا (23 يونيو)، بوركينا فاسو (29 يونيو)، وكوت ديفوار (8 يوليو)، للتعرف على برنامج التعليم الطبي باللغة الفرنسية بكلية الطب، وهو ما يعكس انفتاح الكلية على البرامج الدولية والتوسع في التخصصات متعددة اللغات.

وأشاد المجلس بجهود قطاع التعليم والطلاب في تطوير المناهج بما يتماشى مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن هذا التطوير يستهدف إعداد خريج متميز علميًا وعمليًا، قادر على تقديم رعاية صحية فعالة. 

كما ثمّن الأداء الجيد خلال الامتحانات وجهود الأستاذة الدكتورة حنان مبارك – وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب – والعاملين على متابعة العملية التعليمية.

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