التضامن ومؤسسة حياة كريمة تعلنان بدء التدخلات العاجلة بقرية السنابسة بالمنوفية

تعلن وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة عن بدء تنفيذ خطة الاستجابة العاجلة بقرية السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك عقب الحادث الأليم الذي أودى بحياة 18 فتاة من بنات القرية أثناء سعيهن لتوفير سبل العيش الكريم.

وبدأت فرق العمل المشتركة من الجانبين أعمال التدخل الميداني اليوم، حيث تشمل المرحلة الأولي رفع كفاءة 100 منزل مستهدف تطويرها ضمن خطة متكاملة لتحسين الظروف المعيشية للأهالي، وذلك من خلال غرفة عمليات مشتركة تعمل بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ويؤكد الطرفان أن هذه الاستجابة تأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية الدائمة بسرعة التحرك لمعالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الأكثر احتياجًا، وبما يعكس روح التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

كما تجدد وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة التزامهما الكامل باستمرار العمل الميداني والإنساني في جميع قرى مصر، سعيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لكل مواطن.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة التدخل لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

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