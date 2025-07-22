الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التضامن ومؤسسة حياة كريمة تعلنان بدء التدخلات العاجلة بقرية السنابسة بالمنوفية

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
ads

تعلن وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة عن بدء تنفيذ خطة الاستجابة العاجلة بقرية السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك عقب الحادث الأليم الذي أودى بحياة 18 فتاة من بنات القرية أثناء سعيهن لتوفير سبل العيش الكريم.

وبدأت فرق العمل المشتركة من الجانبين أعمال التدخل الميداني اليوم، حيث تشمل المرحلة الأولي رفع كفاءة 100 منزل مستهدف تطويرها ضمن خطة متكاملة لتحسين الظروف المعيشية للأهالي، وذلك من خلال غرفة عمليات مشتركة تعمل بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

 

ويؤكد الطرفان أن هذه الاستجابة تأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية الدائمة بسرعة التحرك لمعالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الأكثر احتياجًا، وبما يعكس روح التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

كما تجدد وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة التزامهما الكامل باستمرار العمل الميداني والإنساني في جميع قرى مصر، سعيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لكل مواطن.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة التدخل لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسة حياة كريمة مؤسسات الدولة المجتمع المدنى الرئيس عبد الفتاح السيسي التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

عودة التكية!.. التضامن الاجتماعي: تكافل مجتمعي..ومعترضون: فشل حكومى جديد

نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماعا تنسيقيا مع وفد شركة “أوتوبوك”

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية حاسمة ينتظرها الشارع المصري

ترقبوا، نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

جمهور يواجه مصطفى كامل بكليب "أبوسك” بعد قرار منع راغب علامة الغناء في مصر (فيديو)

أخبار مصر: بيان من وزارة المالية بشأن حزمة اجتماعية جديدة، سر تواصل صلاح مع الأهلي، قفزة بأسعار الجبن، واشنطن تهدد حماس

3985 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 بمحافظة القليوبية

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

استقرار سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية التوبة من الغش في الامتحانات وشروطها

الدعاء لأهل غزة بالإغناء عن ذل الحاجة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية