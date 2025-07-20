فريق التدخل السريع تعامل مع 780 بلاغا خلال يونيو والنصف الأول من يوليو

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن جهود فريق التدخل السريع، وذلك خلال شهر يونيو الماضي والنصف الأول من شهر يوليو الجاري، حيث تعامل الفريق مع 780 بلاغا خلال تلك الفترة، ونجح الفريق في إجراء التدخلات اللازمة والتعامل مع البلاغات التي تلقاها بنسبة إنجاز 100%.

وأشار التقرير إلى تنوع البلاغات التي تم التعامل معها، ما بين بلاغات من مؤسسات الرعاية الاجتماعية وأخرى تخص الأطفال والكبار بلا مأوى وحالات إنسانية وأسر بلا مأوى، وقد تم التدخل فى إطار من المهنية وآليات التعامل خاصة مع الحالات بلا مأوى، والتي غالبا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والجهات الأخرى.

القاهرة تتصدر قائمة التدخلات

وأوضح التقرير أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية وبورسعيد والقليوبية ودمياط تصدرت قائمة التدخلات، حيث شهدت القاهرة أعلى نسبة بلاغات على مستوى المحافظات بإجمالي 197 بلاغًا مقابل 76 بلاغًا فقط بمحافظة الغربية، كما قام الفريق بإجراء عدد 72 زيارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقديم مساعدات بعدد 43 حالة.

وتم إدخال 43 حالة مستشفيات وزارة الصحة لتلقي العلاج اللازم، كما دمج 31 حالة كبار وأطفال بلا مأوى داخل أسرهم، وتعامل الفريق مع 5 حالات للمرأة المعنفة.

ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه على المستوى المحلى الذين تم تدريبهم وتأهيليهم وفق أحدث برامج التدريب فى هذا المجال، وبالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة ومأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية في حالات تعرض الأطفال للخطر، وشكاوى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ويقوم فريق التدخل السريع بتحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528)، أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

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