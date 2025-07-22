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حوادث

المشاريب وتحية العريس السبب، اعترافات عاطل متهم بقتل صديقه في فرح بالزاوية

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بحبس عاطل متهم بقتل شاب خلال حضورهما حفل زفاف أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء 4 أيام على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


وقال المتهم: إن خلافا نشب بينه وبين المجني عليه بسبب المشاريب وتحية العريس، أقدم فيها كلا منهما على التعدي على الآخر بالسب والقذف، تطورت إلى مشاجرة بينهما.


وأضاف المتهم أنه شعر باهانة لكرامته فاستل سلاحا أبيض يحمله معه بين طيات ملابسه وطعن به المجني عليه طعنة نافذة أسقطته غارقا في دمائه.


تلقى مدير مباحث القاهرة بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بمقتل شاب على يد آخر في حفل زفاف بالزاوية الحمراء.

على الفور انتقلت القوات وقامت بنقل المتوفى إلى المستشفى وبالفحص وجمع التحريات تبين نشوب  مشاجرة بين الجاني والمجني عليه، بعدما وجه الجاني إلى الضحية ألفاظًا مسيئة، تطورت إلى اشتباك بين الطرفين أثناء حضورهم حفل زفاف، وتدخل المعازيم وتمكنوا من فض المشاجرة إلا أن المتهم، عاد لاحقًا، وسدد طعنة نافذة باستخدام سلاح أبيض إلى قلب المجني عليه، أودت بحياته في الحال، وسط الحضور ولاذ بالفرار، فتم إعداد الأكمنة التي أسفرت بضبط المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري عرضه للنيابة العامة لتولي التحقيقات.

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