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حوادث

26 يوليو محاكمة يحيى حسين عبد الهادي بتهمة نشر أخبار كاذبة

يحيي حسين عبد الهادي
يحيي حسين عبد الهادي

حددت محكمة جنايات القاهرة 26 يوليو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المهندس يحيى حسين عبد الهادى بتهمة نشر أخبار كاذبة، أمام الدائرة الثانية إرهاب. 

 

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وجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات: التحريض على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة، الترويج بالقول والكتابة على ارتكاب جريمة إرهابية، استخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جريمة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة.

وكان عبد الهادي ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللهم ثورة"؛ ووجهت جهات التحقيق للمتهمين في القضية آنذاك اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال "شهري يناير وفبراير" عام 2019، واستغلال ذكرى ثورة يناير في القيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.

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محكمة جنايات القاهرة يحيى حسين عبد الهادي نشر أخبار كاذبة النيابة العامة

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